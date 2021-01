Un tráiler adelanta a la próxima serie criminal de Netflix sobre la extraña y misteriosa desaparición de una mujer en un hotel

El caso de Elisa Lam siempre ha generado múltiples interrogantes, las que solo se han potenciado por la viralización de un video que logró captarla al interior de un ascensor justo antes de que desapareciese misteriosamente en el hotel Cecil de la ciudad de Los Ángeles.

En dicho material, presentado por la policía cinco días antes de que su cuerpo fuese encontrado en uno de los tanques de agua del hotel, se puede ver cómo Lam sale y entra del ascensor, gesticulando en el exterior y trasladándose hasta un costado, como si estuviese escondiéndose de algo. Todo de una forma muy extraña que elevó las dudas sobre el caso.

Toda esa historia será el foco de una nueva serie documental de Netflix que se llamará Crime Scene y cuya primera temporada, bajo el subtítulo de “La Desaparición en el Hotel Cecil”, se centrará en el caso de Elisa.

Dirigida por Joe Berlinger (Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes, Paradise Lost), esta serie contará con cuatro partes que abordará las circunstancias de esta misteriosa desaparición de la estudiante canadiense, pero también a la compleja historia de un hotel marcado por múltiples muertes y actividades criminales.

Vean el tráiler a continuación.

Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel se estrenará el 10 de febrero.