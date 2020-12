Un tráiler presenta a Glitch in the Matrix, el documental que quiere explorar si vivimos en una simulación

Probablemente más de alguna vez han escuchado esa teoría que dice que nada de lo que conocemos es real y que básicamente toda nuestra existencia es parte de una simulación. Y, aún si no han escuchado esos postulados, probablemente han pensado en eso a raíz de las películas de The Matrix.

Pero ¿qué tan alocado ese ese planteamiento? Por supuesto, todas las convenciones nos invitan a decir que no es más que otra teoría conspirativa que ronda por internet. Sin embargo, esa premisa fue lo suficientemente intrigante para que el director Rodney Ascher (Room 237, The Nightmares) decidiera concretar un documental al respecto.

Ese documental llamado A Glitch in the Matrix se estrenará el próximo año en el marco del Festival de Sundance y precisamente se dedicará a seguir la teoría que planeta que vivimos en una simulación.

Concretamente, la sinopsis del documental (vía Collider) dice:

“¿Qué pasa si vivimos en una simulación y el mundo tal como lo conocemos no es real? Para abordar esta idea alucinante, el aclamado cineasta Rodney Ascher (Room 237, The Nightmare) utiliza un destacado discurso de Philip K. Dick para sumergirse en el agujero del conejo de la ciencia, la filosofía y las teorías conspirativas. Sin dejar piedra sin remover en la exploración de lo indemostrable, la película utiliza bases culturales contemporáneas como The Matrix, entrevistas con personas reales envueltas en avatares digitales y una amplia gama de voces, tanto de expertos como de aficionados. Si la teoría de la simulación no es ciencia ficción sino un hecho, y la vida es un videojuego jugado por una entidad incomprensible, entonces, ¿quiénes somos realmente? A Glitch in the Matrix intenta averiguarlo”.

Si eso resulta un poco más enredado, este tráiler también presenta a la propuesta de A Glitch in the Matrix:

A Glitch in the Matrix se estrenará en la edición 2021 del Festival de Cine de Sundance antes de presentarse a en algunos cines seleccionados de Estados Unidos a partir del 5 de febrero.