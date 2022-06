Un video compara los gráficos de The Last of Us Remake con el original

Desde Sony dieron a conocer finalmente el remake de The Last of Us, sin embargo, el anunció dejó varias dudas principalmente si ameritaba realizar un remake de este título que se lanzó hace menos de 10 años. En este contexto, es que un video de ElAnalistadeBits, muestra cuanto ha cambiado el juego entre el remake y la versión original.

Cabe recordar que desde Naughty Dog señalaron que “Hemos modernizado las mecánicas de juego, mejorado los controles y ampliado las opciones de accesibilidad en esta experiencia para un jugador con el fin de que más gente pueda disfrutar del juego”

Según agregaron desde la desarrolladora, “También hemos mejorado los efectos, la exploración y el combate. Aprovechando el potente hardware de PS5, hemos integrado el audio 3D, la retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos. Ya sea la primera vez que lo juegas o la enésima, tendrás la oportunidad de experimentar tanto The Last of Us Parte I como su precuela Left Behind de una forma completamente renovada”.

Junto con el cambio en los modelos, uno de los cambios que más resalta, es el de la iluminación que presenta el juego.

The Last of Us remake llegará el 2 de septiembre al PC, mientras que llegará a PC más adelante.