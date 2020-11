Una actriz de voz de The Clone Wars agradeció el apoyo de los fanáticos tras el debut de un personaje en The Mandalorian

El episodio más reciente de The Mandalorian fue especial para muchos fanáticos de Star Wars y es que no solo dio pie a importantes revelaciones sobre Baby Yoda sino que también, en medio de múltiples referencias, incorporó a su historia algunos reconocidos personajes de las producciones animadas de la franquicia: Star Wars: The Clone Wars y Star Wars: Rebels.

En ese escenario, y ante las conversaciones que inevitablemente se tomaron las redes sociales, una actriz de voz que participó de ambas series animadas salió a agradecer el apoyo de los fanáticos y valorar a la nueva interpretación de su personaje.

Por supuesto, para adentrarnos en ese mensaje y la identidad de la actriz tenemos que advertirles que a continuación encontrarán spoilers de “The Jedi”, el quinto capítulo de la segunda temporada de The Mandalorian.

En el episodio más reciente de The Mandalorian, Ahsoka Tano finalmente hizo su debut live-action y como se había anticipado la ex-padawan de Anakin Skywalker fue interpretada por Rosario Dawson.

Ahsoka evidentemente es un personaje reconocido para los fanáticos de Star Wars y en particular de las series animadas ya que ella figuró como parte central de Clone Wars y eventualmente también apareció en Rebels.

En ese sentido, más allá de la recepción de la interpretación de Dawson, el debut live-action de Ahsoka motivó a varios fanáticos a enviarle mensajes y recordar a Ashley Eckstein, la actriz que hizo la voz del personaje en la versión original en inglés de ambas series animadas.

Así, a raíz de la aparición de Ahsoka en The Mandalorian y los comentarios de los fans, este sábado Eckstein decidió agradecer los buenos comentarios y en una extensa publicación de Instagram valoró el renovado interés en Tano.

“Entender a Ahsoka Tano es entender lo que ella significa para la gente”, escribió Eckstein. “Millones de personas conocieron a Ahsoka por primera vez después de verla en The Mandalorian y estoy emocionada de que regresen y vean su viaje en The Clone Wars y Rebels. Millones de fanáticos ya conocen a Ahsoka y su presencia ha llegado a significar más para ellos que las palabras en un guión”.

“En Star Wars: The Clone Wars, Ahsoka se convirtió en los ojos de la audiencia. Los espectadores experimentaron el programa a través de Ahsoka, y aunque estas historias ocurrieron en una galaxia muy, muy lejana, sus sentimientos y emociones están muy relacionados con nuestra vida cotidiana. La fuerza de Ahsoka ha inspirado, cambiado y literalmente salvado millones de vidas en todo el mundo”, añadió.

Ahsoka Tano debutó en la película de Star Wars: The Clone Wars y posteriormente su historia se continuó expandiendo en la serie animada comandada por Dave Filoni, quien también dirigió el episodio “The Jedi” de The Mandalorian.

“A su vez, Ahsoka se ha convertido en un faro de esperanza, luz y bondad genuina. La relación de cada persona con Ahsoka es muy diferente porque ella desencadena el recuerdo de un cierto punto en la vida de una persona en el que los inspiró. Incluso en los momentos más oscuros, Ahsoka trae alegría a la gente y eso es lo que realmente importa”, señaló Eckstein

“Ahsoka nos enseñó que, `No es necesario llevar una espada para ser poderoso ...’ y Dave Filoni me recordó que la bondad es poderosa. Después de 12 años (¡y con suerte muchos más por venir!) de tener a Ahsoka en nuestras vidas, Ahsoka vive en todos nosotros ahora”, agregó. “Estoy asombrada por la amabilidad de todos. He leído todos sus mensajes, mensajes directos, comentarios, mensajes de texto y correos electrónicos y decir ‘gracias’ ni siquiera me parece lo suficientemente adecuado para expresar lo que sus amables palabras significan para mí”.

“Es mi deseo que Ahsoka continúe brindando alegría, luz y, lo más importante, esperanza a la gente. Este es el camino de Ahsoka Tano”, concluyó.

La publicación de Eckstein recibió una respuesta de Dawson, quien le agradeció por su versión del personaje y señaló que estaba “muy honrada de ser parte del legado de Ahsoka”. Ante lo que la actriz de voz respondió con felicitaciones y la bienvenida al “equipo Tano”.