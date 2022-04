Una filtración mostraría las primeras imágenes de Avatar: The Way of Water

Parece que el anuncio del título de la película solo fue el puntapié inicial de las novedades sobre la anticipada secuela de Avatar y es que aunque se espera que la gran actualización sobre la película llegue de la mano del tráiler que se presentará con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, esta semana comenzaron a circular las que serían las primeras fotos de Avatar: The Way of Water.

A través de redes sociales se dieron a conocer cuatro fotos que muestran cómo se vería la esperada nueva película de James Cameron. Las fotos obviamente incluyen a los Na’vi y el océano, un elemento que será preponderante en esta cinta tal y como indica el título.

Si bien estas fotos fueron compartidas como las primeras imágenes de Avatar: The Way of Water, cabe señalar que no han sido lanzadas de manera oficial por la producción de la película y aunque bien podrían ser una filtración a partir del avance que se mostró en la CinemaCon, por ahora no hay que tomarlas como algo más que un rumor.

De acuerdo a su descripción, la secuela de Avatar estará “ambientada más de una década después de los eventos de la primera película (y) comienza a contar la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que los siguen, los esfuerzos que hacen para mantenerse a salvo, las batallas que luchan para mantenerse con vida y las tragedias que soportan”.

Avatar: The Way of Water finalmente se estrenará en diciembre de este año.