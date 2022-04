Este año llegará Avatar: The Way of the Water y su tráiler se lanzará con Doctor Strange 2

La CinemaCon realizada en Las Vegas finalmente fue la plataforma con la que Disney decidió entregar novedades sobre la primera secuela de Avatar que dirigirá James Cameron.

En primer lugar, la segunda película de la saga será conocida como “Avatar: The Way of the Water” (Avatar: El Camino del Agua), lo que calza con los reportes de la última década en la que el propio Cameron especificó que la historia se trasladará a los rincones acuáticos del mundo de pachamama biolumínica de Pandora.

Por otro lado, Disney también reveló que su engranaje promocional estará tan aceitado, que el primer tráiler de la secuela será presentado durante las funciones del esperado estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Luego del lanzamiento en cines, el teaser tráiler se presentará oficialmente una semana después en la red.

Disney también planea reestrenar Avatar el próximo 23 de septiembre en Estados Unidos, con imagen y audio remasterizados, aunque por ahora no hay detalles sobre un relanzamiento en Latinoamérica.

El productor Jon Landau, principal socio de Cameron en la realización de la saga de Avatar, aseguró que las planeadas cuatro secuelas funcionarán como películas unitarias que tendrán su propia conclusión para garantizar que exista una resolución emocional con cada producción. Y obviamente todo estará conectado a una saga mayor que no solo involucrará a Jake Sully, el protagonista de la primera película, sino que también a su descendencia.

Avatar: The Way of the Water será lanzada el 16 de diciembre.