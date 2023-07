Una foto filtra a Hugh Jackman con el spándex amarillo de Wolverine en Deadpool 3

Aunque la primera película de los X-Men lo planteó como un chiste, afirmando que no debíamos esperar el spándex amarillo, un sector no menor de los fanáticos insistentemente han esperado ver a Hugh Jackman con un traje de Wolverine que sea cercano a la clásica versión de los cómics.

Pero a pesar de que la película The Wolverine tanteó y mostró el traje, ni X-Men: Days of Future Past, ni los cameos posteriores lo hicieron posible. De hecho, la esperanza parecía completamente perdida tras los sucesos de Logan.

Claro que todo lo anterior finalmente cambiará con Deadpool 3, ya que la película no solo contaría con múltiples versiones del mutante de las garras, o al menos así se ha rumoreado a partir de una producción que sería toda una fiesta multiversal en la línea de Spider-Man: No Way Home, sino que también se había filtrado que una de ellas portará... el bendito spándex.

Y la prueba que constata todo aquello es la siguiente imagen promocional que surgió desde el set de filmación y que reveló Ryan Reynolds a través de su cuenta de Instagram.

Señoras, señores, ¡llegó la hora del spándex amarillo!