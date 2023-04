Una foto marca el inicio del trabajo de la nueva temporada de House of the Dragon

Este martes se ha dado a conocer que la nueva temporada de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, ya comenzó su producción de cara a su lanzamiento durante la segunda mitad del año 2024.

“Estamos encantados de volver a grabar con los miembros de nuestra familia original, así como con nuevos talentos en ambos lados de la cámara”, dijo Ryan Condal, co-creador y showrunner de la serie. “Todos tus personajes favoritos pronto estarán conspirando en las mesas del consejo, marchando con sus ejércitos y montando sus dragones en la batalla. No podemos esperar para compartir lo que tenemos reservado”, agregó.

Aunque por ahora no se han dado a conocer detalles de la historia, las intrigas seguirán expandiéndose a través de la guerra civil al interior de los Targaryen. La denominada “Danza de los Dragones”.

Para marcar el trabajo, desde HBO capturaron una foto detrás de cámaras que presenta al Trono de Hierro siendo situado al interior del set. Vean la imagen a continuación.