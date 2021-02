Una insensata teoría conspirativa tiene a la gente tratando de derretir nieve en TikTok

Probablemente durante los últimos días han visto fotos, videos y noticias sobre las intensas nevazones que se han registrado en Estados Unidos. Bueno, resulta que esas condiciones climáticas no solo han propiciado una peligrosa acumulación de nieve, bajas temperaturas y cortes en el suministro eléctrico, sino que también han provocado que decenas de personas se embarquen en otra absurda teoría conspirativa en redes sociales.

Mediante plataformas como TikTok han comenzado a circular videos donde los usuarios tratan de derretir nieve utilizando velas, encendedores y artefactos de cocina.

Por supuesto, eso no entrega los resultados que esperan y como la nieve no se convierte en agua inmediatamente, estas personas pretenden explicar aquel fenómeno clamando que lo que ha cubierto localidades como Texas, Louisiana, Kentucky, Carolina del Norte y Missouri no sería nieve.

De hecho, algunas personas no tardaron en preguntarse si todo era un plan del gobierno.

Las teorías conspirativas sobre la nieve falsa no son nuevas, pero evidentemente tomaron fuerza a raíz de las recientes nevazones en Estados Unidos. Y, según recoge Gizmodo, hasta Bill Gates fue mencionado en los videos que se propagaron por Twitter y Facebook.

No obstante, todo esto tiene una explicación científica muy sencilla y que está lejos de tener toda la complejidad de una teoría conspirativa.

En términos simples la nieve en los videos no se derrite debido a un proceso llamado sumblimación. De acuerdo a la RAE, la sumblimación es un proceso en el que un elemento pasa “directamente del estado sólido al de vapor”.

En el caso de la nieve esto ha sido demostrado en algunos videos que explican que al someter bolas de nieve a fuentes de calor como encendedores, estas no se derriten y en realidad comienzan a reducir paulatinamente su tamaño mientras se evaporan poco a poco.

Si bien eso explica por qué la nieve no se convierte en agua inmediatamente, los videos también apuntan al tono negro que adquieren las bolas de nieve y eso se puede aclarar tomando en cuenta a los encendedores.

“La formación de negro en la nieve cuando el encendedor se sostiene debajo se debe a la combustión incompleta y la formación de hollín cuando se quema el combustible del encendedor”, explicó Tandy Grubbs, profesor y presidente del departamento de química y bioquímica de la Universidad Stetson a USA Today. “Normalmente, el hollín no sería visible cuando un encendedor se quema al aire libre, pero la bola de nieve en este caso actúa como un filtro, atrapando y acumulando las partículas de hollín negro que aparece de manera bastante visible en la nieve blanca después de unos segundos de exposición.”

Es decir, no está pasando nada extraño con la nieve en Estados Unidos y hay explicaciones científicas que aclaran que estas teorías no son más que especulaciones falsas potenciadas por la redes sociales y que probablemente también surgieron en base a la poca experiencia de algunas personas con la nieve.