Una nueva foto de Army of the Dead nos presenta a Vanderohe y su motosierra

Con el inminente estreno de su versión de Justice League, Zack Snyder finalmente se enfocará en promocionar Army of the Dead, su regreso al cine de zombies luego de su remake de Dawn of the Dead en 2004.

Ahora, desde la revista Empire anticipan con una foto su nuevo número, en el cual presentan al personaje Vanderohe, interpretado por Omari Hardwick, quien porta una gran sierra eléctrica.

Respecto a la prominente herramienta, Snyder comenta a Empire: “es una sierra de rescate. Podrías básicamente cortar la puerta de un auto si fuera necesario, o cortar un agujero en la muralla para escapar. Pero también podrías matar un zombie. Y eso va a pasar ¿cierto?”.

El director explica que los personajes de esta película, que deben infiltrarse en una ciudad de Las Vegas infestada por muertos vivientes para robar un botín, son expertos en matar zombies, por lo que anticipa que serán puestos a prueba frente a una horda interminable de estos.

Army of the Dead se estrena en Netflix este 21 de mayo y la foto la pueden ver a continuación