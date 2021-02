Una nueva película de Beavis and Butt-Head llegará a Paramount+

Con el anuncio del próximo lanzamiento de Paramount+ para el próximo 4 de marzo en Estados Unidos, también revelaron parte de su catalogo cargado de franquicias conocidas como la nueva versión de Rugrats.

Ahora, se da a conocer que otra serie animada de los ‘90 tendrá nueva vida en el streaming, esta vez en forma de una película.

Un video promocional publicado por Comedy Central anuncia que Beavis and Butt-Head tendrán una nueva película que debutará exclusivamente en Paramount+.

El video muestra a ambos personajes probando con una reunión de Zoom en la que revelan el nuevo proyecto, al mismo tiempo que aprovechan de burlarse del nombre de Paramount.

Todavía no hay mas detalles respecto a la historia o la fecha de estreno. El dúo de idiotas creados por Mike Judge ya tuvo una película estrenada en cines en 1996 llamada Beavis and Butt-Head Do America, y Comedy Central prepara una nueva temporada de la serie que se espera que llegue durante este año.