Una nueva película de Cloverfield está en desarrollo con Babak Anvari como director

Pese a que The Cloverfield Paradox no fue el éxito que se esperaba, la franquicia de Cloverfield finalmente está preparando su regreso.

De acuerdo a Deadline, Paramount Pictures está desarrollando una nueva película de Cloverfield. Esta cinta será dirigida por Babak Anvari (I Came By) en base a un guión de Joe Barton (The Lazarus Project).

Obviamente, como está es una película de Cloverfield, por ahora no hay detalles sobre su trama ni cómo se relacionará con el resto de la saga. No obstante, está confirmado que J.J. Abrams producirá la cinta mediante Bad Robot y Bryan Burk, Matt Reeves con Drew Goddard también estarán involucrados como productores ejecutivos.

Esta nueva película de Cloverfield aún no tiene una fecha de estreno.