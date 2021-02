Una nueva serie animada de Transformers llegará de la mano de Nickelodeon y Hasbro

Una nueva serie animada de Transformers está en desarrollo. De acuerdo a Deadline, Nickelodeon y Entertainment One de Hasbro forjaron una alianza para trabajar en una nueva apuesta animada de la famosa franquicia.

Esta nueva producción aún no tiene un título oficial, pero el reporte de Deadline sostiene que se presentará como una versión “reinventada” de la saga que mezclará comedia y acción.

En ese sentido, esta nueva serie mostraría como “una nueva especie de Transformers debe encontrar su lugar y propósito entre Autobots, Decepticons y la familia humana que los adopta”.

La nueva serie de Transformers contará con 26 de episodios que tendrán una duración de 30 minutos respectivamente y se estrenará en “exclusivamente en Nickelodeon en Estados Unidos de lanzarse internacionalmente”.

Esta serie será producida por Ant Ward (Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles) y Nicole Dubuc (Transformers: Rescue Bots) bajo el amparo de Nickelodeon Animation Studio. Todo mientas el desarrollo y la co-producción quedarán en manos de Dale Malinowski (Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles).

Por ahora no hay una fecha de estreno para esta nueva producción de Transformers, pero Ramsey Naito, el presidente de Nickelodeon Animation, promete que contará con “personajes originales y favoritos de los fanáticos para toda una nueva generación de niños y familias”.