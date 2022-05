Una oscuridad que se adueña de todo y una luz que no se extingue: Las claves de la serie de Obi-Wan Kenobi

¿Volverás a interpretar a Obi-Wan Kenobi? Esa fue una pregunta que recurrentemente tuvo que abordar Ewan McGregor desde que concluyó su trabajo en la trilogía de precuelas de Star Wars a comienzos de este siglo. El propio actor, como parte de la conferencia de la nueva serie de televisión que traerá de regreso al maestro jedi, y que será estrenada este viernes 27 de mayo en la plataforma de Disney+, recalcó que el volver al rol fue “un proceso muy largo y lento”.

“Creo que primero me preguntaron mucho al respecto. Al final de cada entrevista que hice durante años me preguntaron dos cosas; ¿Haría la secuela de Trainspotting? ¿Volverás a interpretar a Obi-Wan Kenobi? Siempre eran las dos últimas preguntas mientras la publicista asomaba la cabeza por la puerta diciendo: ‘Esa es la última pregunta’. Y así, comencé a responder honestamente y creo que me volví más consciente del cariño que la generación para la que hicimos las precuelas tiene por esas películas”, recalcó McGregor. “Cuando las hicimos, no escuchamos eso”, agregó.

“Gradualmente comencé a darme cuenta de que a la gente realmente le gustaban y que significaban mucho para esa generación. Eso encendió mis sentimientos sobre los fans y mi experiencia de estar en el mundo de Star Wars. Y luego, Disney me pidió que viniera un día a una reunión porque seguían viendo en las redes sociales que decía que lo interpretaría, de que me gustaría volver a dar vida a Obi-Wan. Parecía como si estaba buscando trabajo en la puerta de Disney. Como, ya sabes, ¿podrías elegirme? Pero de todos modos, me llevaron y me preguntaron si lo decía en serio y dije: sí”, remarcó el actor.

Ante ese escenario, McGregor planteó que siempre pensó que debía existir “una buena historia” entre el Episodio III, La Venganza del Sith, y el Episodio IV, Una Nueva Esperanza. “Y eso es lo que definitivamente encontramos, ya sabes, después de un largo proceso de exploración de diferentes líneas argumentales. Creo que hemos terminado con una historia realmente brillante y que satisfará a los fanáticos con algo situado entre esos dos episodios”, explicó McGregor.

La serie de Obi-Wan Kenobi tendrá seis episodios y será dirigida por Deborah Chow, quien ha trabajado en múltiples películas y series de televisión, pero saltó a la palestra precisamente por otra producción ligada a Star Wars: la primera temporada de The Mandalorian, para la que dirigió dos capítulos. En ese sentido, la directora planteó que estuvo emocionada con trabajar en esta nueva producción como una serie limitada ya que: “puedes contar una historia más grande, pero también tienes tiempo para realmente meterte en el personaje. Entonces, ante todo, creo que estaba más emocionada por hacer una historia basada en los personajes y realmente tener la oportunidad de profundizar más y tener más tiempo para conocer realmente a Obi-Wan”, planteó la realizadora.

“Estuve muy emocionada por tener la oportunidad de hacer una historia diferente con un personaje. Ya sabes, de una manera similar, obviamente es un tono diferente, pero algo como Joker o Logan donde, ya sabes, tomas un personaje de una gran franquicia y luego realmente tienes el tiempo y profundizas mucho más con el personaje. Eso me pareció muy emocionante de hacer en Star Wars”, subrayó.

Al mismo tiempo, la directora planteó que uno de los mayores desafíos con esta serie fue que su historia estuviese situada entre dos trilogías. “Lo más importante que buscábamos era respetar el canon y respetar lo que se ha hecho, pero también necesitábamos tener una historia original y, ya sabes, tener una visión original. Ese fue el mayor desafío, pero al mismo tiempo fue muy emocionante traer de vuelta a dos de estos grandes personajes icónicos y contar una nueva historia con ellos”, explicó Chow.

Y explicando que la historia se sitúa en “un período de tiempo bastante oscuro”, lo que se instaló como un trampolín bastante interesante para abordar al propio Obi-Wan, la directora de todas formas remarcó que su objetivo fue que esa oscuridad reinante no afectase a lo que realmente representa el maestro Kenobi. “Para mí siempre he sentido que hay tanta calidez con Obi-Wan, tanta compasión y humor, que es una especie de personaje de luz y esperanza. Así que fue interesante para nosotros tratar de mantener el equilibrio de eso, de la oscuridad, pero también manteniendo la esperanza que emana del personaje”, dijo.

Un Obi-Wan diferente y el retorno de Hayden Christensen

Como parte de la nueva serie, la historia se situará 10 años después de los sucesos del Episodio III, con la caída de la orden Jedi y la traición cometida por Anakin Skywalker, lo que obviamente dará pie a que el maestro Kenobi esté en un punto completamente diferente de su vida y siga marcado por la debacle causada por la venganza del sith y el auge del imperio.

Ante esa situación, McGregor reconoció durante la conferencia que el héroe de las Guerras Clónicas sigue marcado por la caída de la orden, pero también por la incertidumbre de que es posible de que existan otros jedis escondidos y lamentablemente no pueden comunicarse entre si.

“Durante 10 años, Obi-Wan ha estado escondido. No puede comunicarse con ninguno de sus antiguos camaradas y lleva una vida bastante solitaria. No es capaz de usar la Fuerza. Así que, en cierto modo, ha perdido la fe. Es como alguien que se alejó de su religión o algo así, por así decirlo. Y la única responsabilidad de su vida pasada es mirar a Luke Skywalker, a quien entregó, lo vemos al final del Episodio III, al tío Owen y la tía Beru. Entonces, ese es su único vínculo con su pasado”, remarcó McGregor.

“Fue interesante tomar un personaje que conocemos y amamos a partir del trabajo de Alec Guinness, el personaje que fue en los años setenta, este hombre espiritual, sabio y una guía. Y luego, el trabajo que hice en los Episodios I a III, del padawan estudiante al jedi, a alguien que está sentado en el consejo, ya sabes. Tomar ese Obi-Wan y llevarlo a esta especie de lugar roto, fue algo realmente interesante de hacer”, agregó el actor. Asimismo, planteó que es un desafío estar más cerca de la versión de Alec Guinness, esa figura solitaria que está viviendo solo en el desierto. “Supongo que mi Obi-Wan ahora está un poco más cerca del suyo”, expresó.

Al mismo tiempo, a la hora de volver al personaje, McGregor rememoró que al comienzo de sus trabajos en la serie estuvo haciendo “un acento inglés vago” que no era realmente la voz de Ob-Wan y se dio cuenta de inmediato que ese no era el camino correcto. “Entonces, volví e hice algunas de mis tareas con Alec Guinness y lo que él había hecho antes en las películas originales. Interpretarlo se sintió totalmente como si siempre hubiera estado allí, listo para salir en cualquier momento. Pero solo su voz necesitaba un poco de trabajo”, agregó.

En ese escenario, otro factor clave de la serie, en donde veremos al Imperio desplegando a sus agentes Inquisidores, radicará en el regreso del actor Hayden Christiansen, quien interpretó a Anakin Skywalker en las precuelas. Aunque está claro que Darth Vader será parte de la serie, desde Lucasfilm no han confirmado si veremos al actor en algún tipo de flashback o visión para aparecer a cara descubierta. No obstante, McGregor valoró el retorno de su compañero.

“Cuando estábamos desarrollando la serie y realmente estábamos mirando al personaje de Obi-Wan, evaluando qué era importante en su vida, cuáles son las relaciones que eran significativas, pues obviamente la historia que surge de La Venganza del Sith es tan fuerte y tan poderosa que realmente nos pareció que habría mucho peso en esta historia que estaba conectada. A Anakin-Vader. Entonces, creo que se sintió natural que fuese Hayden y que, ya sabes, continuaríamos esta relación en la serie”, rememoró McGregor.

“Nosotros fuimos muy cercanos cuando nos conocimos e hicimos en Australia los Episodios II y III. Ambos estábamos fuera de casa, tuvimos mucho tiempo entrenando juntos para las peleas y luego estando juntos en el set. Pero también, como estábamos tan lejos de casa, pasábamos mucho tiempo juntos fuera del trabajo. Con los años, supongo, perdimos un poco el contacto. No había visto a Hayden en años. Pero cuando lo volví a ver y pude hablar sobre este proyecto con él, fue muy, muy emocionante. Fue grandioso. Y cuando volvimos a actuar juntos, fue realmente como una especie de túnel del tiempo. Realmente como si mirarlo en el set fuera como si los últimos 17 años no hubieran sucedido en absoluto, ya sabes. Fue realmente peculiar”, remarcó.

Con todo lo anterior en cuenta, el actor también subrayó que la revisión que toda una generación hace de las precuelas, ya que fueron niños cuando esas películas se estrenaron, le han dado un nuevo impulso a su entusiasmo. ”Una de las cosas difíciles de haber estado en las precuelas fue que, cuando salieron, no fueron bien recibidas. No había redes sociales. No había ningún tipo de vía directa a los fanáticos en ese momento. Y también, los fanáticos eran niños, ya sabes. Hicimos esas películas para... como cuando yo era un nlño... Cuando salió la primera película, The New Hope, yo nací en el ‘71, creo que tenía seis o siete años cuando salió. Y nunca olvidaré ese sentimiento y cómo mi relación con Star Wars, todas esas primeras tres películas originales. Esa es una de las cosas locas de estar en Star Wars ahora, que estoy en ella habiendo sido ese niño pequeño, ya sabes”, remarcó.

“Así que una vez que esos niños que tenían mi edad, cuando salieron las precuelas, crecieron un poco y pude conocerlos y comencé a escuchar que a la gente realmente les gustaban y, ya sabes, yo no podía entender por qué. Pensé que no les gustaban cuando salieron. Así que significó mucho para mí y estoy seguro de que es una de las razones por las que todos estamos sentados, por eso quería hacer esto de nuevo. Los fanáticos de Star Wars son increíblemente apasionados”, planteó el actor.

Obi-Wan Kenobi se estrenará este 27 de mayo en Disney+.