Una pelea entre un Mecha y Jerrys estilo Shinkeki marca al nuevo manga de Rick and Morty

Un Mobile Suit Type Bot (“Mechab”), un arma diseñada específicamente para la tara de eliminar “Jiants”, es la gran creación de Rick Sánchez en el nuevo manga basado en la serie animada Rick and Morty.

Por su parte, los Jiants son nada más y nada menos que Jerrys gigantes y desnudos, muy en el estilo de los titanes del manga Shingeki No Kyojin (Ataque a los Titanes), que han causado estragos en el mundo.

Como parte de esa historia, el nieto de Rick, el joven Morty, debe pilotear forzadamente al Mechab y enfrentarse a los Jiants para contraatacar en la batalla. Mal que mal, según amenaza su abuelo, una Summer completamente lesionada tendría que tomar el control.

Claro que en el medio de todo hay un problema, Morty y el robot tendrán todos sus sentidos conectados, incluido el dolor. Algo que es realmente peligroso considerando que los Jiants solo causan destrucción.

Todo lo anterior está en el primer acercamiento al manga, cuyo primer tomo en inglés será publicado por la editorial ONI Press bajo el nombre de “Rick and Morty: The Manga Vol. 1 - Get in the Robot, Morty!”.

Pueden ver un adelante en las siguientes imágenes.

La historia es obra de la escritora Alissa M. Sallah y el dibujante JeyOdin, instalándose como el primero de una serie de mangas planeados por ONI Press basados en Rick and Morty.