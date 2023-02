Una secuela de I Know What You Did Last Summer está en desarrollo

Otra franquicia slasher estaría preparando su regreso a la pantalla grande. Después de todo, según Deadline, Sony está tramando una secuela de I Know What You Did Last Summer.

Esta nueva película sería dirigida por Jennifer Kaytin Robinson (Do Revenge) y su elenco contaría inicialmente con el regreso de Jennifer Love Hewitt y Freddie Prinze Jr como sus personajes de la película de 1997.

Si bien aún no hay pormenores sobre la trama Leah McKendrick (M.F.A) escribirá el guión de la cinta que Sony pretendería que tenga un efecto similar a las nuevas entregas de Scream que de la mano de nuevos actores e integrantes del elenco anterior de la franquicia han revitalizado las historias con Ghostface.

De hecho Deadline dice que Sony consideró que “era importante no reiniciar la franquicia, sino hacer una especie de secuela tipo ‘paso de la antorcha’ en la que los miembros originales del elenco se recuperan a medida que se agregan miembros del elenco de una nueva generación al elenco”.

Esta nueva película de I Know What You Did Last Summer aún no tiene una fecha de estreno.