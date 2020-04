Una secuela de Scary Stories to Tell in the Dark está en desarrollo

Prepárense porque más historias aterradoras para contar en la oscuridad están en camino. Desde The Hollywood Reporter cuentan que finalmente se dio luz verde para el desarrollo de una secuela de Scary Stories to Tell in the Dark.

Esta nueva entrega volverá a contar con André Øvredal (La Autopsia De Jane Doe) como director y los guionistas de la primera película, Dan Hageman y Kevin Hageman, también se harán cargo del guión que otra vez estará basado en una historia trazada por Guillermo del Toro. Todo claro siguiendo la inspiración de la saga de libros creada por Alvin Schwartz.

Luego de su estreno el año pasado, Scary Stories to Tell in the Dark recaudó cerca de $106 millones de dólares a nivel mundial, una cifra positiva considerando que tuvo un presupuesto de $25 millones de dólares.

No obstante, mientras la primera película fue financiada por eOne y CBS Films y la distribución quedó en manos de Lionsgate, para la secuela Paramount Pictures tomará las riendas de la distribución.

Scary Stories to Tell in the Dark 2 todavía no tiene una fecha de estreno y se desconocen los detalles específicos sobre su trama.