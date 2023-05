Una serie animada de Alien vs Depredador estaría lista, pero Disney no querría estrenarla

Aparentemente una serie animada de Alien vs Depredador estaría guardada en los archivos de Disney. En una reciente aparición en el podcast “Perfect Organism” (vía Joblo) el ex director de licencias en 20th Century Fox, Joshua Izzo, contó que el conglomerado tendría lista pero no querría presentar una apuesta tipo anime que enfrentaría a las criaturas de esas famosas franquicias.

Izzo contó que la idea de este proyecto surgió antes de que Disney comprara 20th Century Fox, el estudio que maneja las franquicias de Alien y Depredador, y en ese entonces él presentó el proyecto ante Dave Bixler de la división de entretenimiento hogareño del estudio y Jeffrey Godsick, quien era el jefe de productos de consumo de 20th Century Fox. Eventualmente ambos aprobaron la idea y se comenzó a gestar la serie.

“Hay, sentados en Disney ahora, en 20th Studios, 10 episodios de una serie de anime Alien vs. Predator completamente completa que produje. Está hecho. Está en la lata. Está mezclada, está terminado. Fue producida e ideada por Eric Calderon y Dave Baker, dos tipos increíblemente locos y talentosos”, dijo Izzo.

El ejecutivo explicó que esto ocurrió antes del estreno de Alien: Covenant (2017) y The Predator (2018) por lo que “las marcas no estaban haciendo nada en ese momento”. Inicialmente la idea de Izzo era aprovechar el material de los cómics para hacer una película animada de Alien vs Depredador, pero eventualmente el director que se sumó al proyecto propuso otra historia.

“El (director) dijo: ‘Tengo otra idea. ¿Puedo hacer lo mío?’ Y nos presentó una historia completamente nueva, una historia completamente nueva”, dijo Izzo. “Y yo, como una especie de guardián del canon, además traemos a Dave Baker y Eric Calderon... los traemos como consultores y productores de animación occidental. Todos nos sentamos y creamos la historia y desciframos la idea y encontramos un lugar dentro de nuestro canon establecido. Estaba en un futuro profundo, post-Alien vs Depredador, post-Alien 4. Son cosas de un futuro profundo, donde dijimos ‘esto no competirá con nada de lo que está sucediendo en nuestra línea de tiempo central’”.

“Entonces, si alguna vez querías hacer otra película o contar alguna de las historias en la Tierra, estamos todos en línea. No se superpondrá, no pasará nada, finalmente todos llegamos a un acuerdo. Le damos luz verde y nos vamos. Haremos 10 episodios”, añadió. “Iba a ser lanzado como tres películas directas a DVD y/o en streaming aquí en Occidente. 10 episodios en la televisión de Japón.”

Pero, para bien o para mal, nada de eso sucedió porque el proyecto fue desplazado cuando llegó el momento de Alien: Covenant y The Predator. Y posteriormente, con la compra de 20th Century por parte de Disney, pasó a manos de un estudio que no tendría planes para su estreno.

En estos momentos parece poco probable que esta pieza de Alien vs Depredador vea la luz, pero cabe señalar que se rumorea que el director del proyecto sería Shinji Aramaki (Blade Runner: Black Lotus) y según Izzo los actuales creativos de las sagas de Alien y Depredador estarían al tanto de su existencia.