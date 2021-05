Una serie de The Magic Order nuevamente está en desarrollo para Netflix

Mark Millar y Netflix todavía no abandonan por completo la idea de concretar una serie basada en The Magic Order y la víspera del estreno del programa inspirado en Jupiter’s Legacy, el propio escritor anuncio que ese proyecto nuevamente está en desarrollo.

Mediante una publicación en el blog de Netflix, Millar planteó que “The Magic Order está en desarrollo activo después de que tuvimos que posponerlo debido a toda la incertidumbre del año pasado”.

“Un tiempo fuera nos ha dado la oportunidad de volver con una mirada completamente nueva al material, y deberíamos estar entrando en nuestra sala de nuevos escritores muy pronto”, agregó el escritor.

Los planes para la serie de Magic Order que existían previamente fueron cancelados durante el año pasado pese a que el programa ya estaba en una etapa de pre-producción temprana. Pero ahora Millar no solo planearía comenzar de nuevo con ese proyecto sino que también reveló que se lanzarán nuevos cómics de la serie que co-creó con Olivier Coipel.

“Creé (The Magic Order) para que fuera una serie live-action, pero como saben los fanáticos del cómic, también me apasiona hacer libros”, señaló el autor. “Me complace informar que tenemos The Magic Order volumen 2 que se lanzará en octubre por el legendario Stuart Immonen y el volumen 3 inmediatamente después del sensacional artista europeo Gigi Cavenago”.

Aunque el futuro de The Magic Order ciertamente es lo más llamativo, en la misma publicación Millar también contó que está trabajando en un nuevo y misterioso proyecto de espías.

“Estamos trabajando duro en una serie de espías live-action de seis episodios en este momento, la primera desde Kingsman, pero un tipo de propiedad muy diferente. El escritor es alguien de quien he sido un gran admirador durante dos décadas, y fue la única persona a la que me acerqué. Esta tiene el potencial de ser una de las franquicias más grandes que he creado”, escribió Millar.