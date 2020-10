Netflix canceló a la adaptación de The Magic Order de Mark Millar

Otra serie ha sido cancelada por Netflix y esta vez se trata de una producción que ni siquiera alcanzó a presentar su primera temporada.

De acuerdo a Deadline, Netflix decidió no seguir adelante con su nueva serie que pretendía adaptar a The Magic Order, el cómic creado por Mark Millar y Olivier Coipel.

Netflix había anunciado que pretendía adaptar a aquel cómic durante el año pasado, sin embargo, ahora el streaming decidió cancelar el proyecto que estaba en etapa de pre-producción temprana en la ciudad de Praga en República Checa con miras a un inicio de su producción en 2021.

En ese sentido, cabe destacar que obviamente esta serie no alcanzó a emitirse ni filmarse y sus guiones aún se estaban escribiendo. Todo mientras Deadline precisa que Netflix decidió cancelar el proyecto debido a su “gran alcance y la incertidumbre global en medio de la pandemia”.

Pero aunque la contingencia habría sido un factor, aparentemente esa no fue la causa principal de esta cancelación y otro factor que no fue detallado también habría entrado en juego.

No obstante, aunque esta serie no seguirá avanzando, parece que no todo estaría perdido en el futuro televisivo de The Magic Order y mientras “se tomó la decisión de que la serie tal como se planea actualmente no avanzará, pero el streaming espera volver a visitar The Magic”, según Deadline.

Por otra parte, The Magic Order no es la única adaptación del trabajo de Millar que está en desarrollo para Netflix y hay que tener en cuenta que, además del avance en la serie de Jupiter’s Legacy, recientemente el propio autor confirmó que sus nuevos cómics surgen pensados como este tipo de contenido.