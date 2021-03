Vean el nuevo tráiler de la serie animada DOTA: Dragon’s Blood

El popular videojuego DOTA tendrá una nueva serie en Netflix, la que ahora presentó su nuevo tráiler. Bajo el nombre de DOTA: Dragon’s Blood, esta apuesta de animación contará la historia de Davion, un cazador de dragones que se ve involucrado en un conflicto trascendental luego de encontrarse con la princesa Mirana y con un ancestral y poderoso eldwurm.

La serie contará con ocho episodios escritos por el guionista Ashley Miller (X-Men First Class, Thor) y será producida por Studio Mir, estudio de animación famoso por trabajar en las series Avatar: The Last Airbender, The Legend of Korra y Voltron: Legendary Defender.

DOTA: Dragon’s Blood llega a Netflix el 25 de marzo y pueden ver el nuevo tráiler a continuación: