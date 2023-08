Vean el tráiler de la nueva serie animada de Scott Pilgrim presentada por Netflix

Tal y como ya se había anunciado, Scott Pilgrim retornará como una serie animada que contará con las voces del elenco de la adaptación live-action que fue dirigida por Edgar Wright durante el año 2010.

Tomando como base a la serie de cómics de Bryan Lee O’Malley, quien será productor ejecutivo y actuará como escritor y co-showrunner junto a BenDavid Grabinski (Are You Afraid of the Dark?), la nueva serie animada será presentada por Netflix y su lanzamiento se concretará a partir del 17 de noviembre de este año.

Bajo el título de Scott Pilgrim: Takes Off, la serie también presentó un breve teaser tráiler que pueden ver a continuación.

La serie contará con las voces de Michael Cera (Scott Pilgrim), Mary Elizabeth Winstead (Ramona Flowers), Ellen Wong (Knives Chau), Kieran Culkin (Wallace Wells), Chris Evans (Lucas Lee), Anna Kendrick (Stacey Pilgrim), Brie Larson (Envy Adams), Alison Pill (Kim Pine), Aubrey Plaza (Julie Powers), Brandon Routh (Todd Ingram) y Jason Schwartzman (Gideon Graves), entre otros.

En tanto, Abel Góngora (Star Wars: Visions, Adventure Time) servirá como director, mientras que Anamanaguchi se encargará de las canciones y la música original junto a Joseph Trapanese (Straight Outta Compton).