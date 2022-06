Vean el tráiler de Monstruo del mar, la nueva película animada de Netflix

Si son fanáticos de las historias donde un personaje terco tiene que aceptar a un personaje más alegre para embarcarse en una aventura juntos, entonces la premisa de Monstruo del mar podría resultar interesante para ustedes.

Este martes Netflix reveló un nuevo tráiler para su nueva cinta animada dirigida por Chris Williams (Moana, Bolt) y que se presentará desde el próximo mes de julio en su plataforma para contar la historia de Maisie, una niña que decide esconderse en un barco para sumarse a un grupo de cazadores de monstruos.

Pero la idea de Maisie no es bienvenida por Jacob Holland, un famoso cazador de monstruos que rápidamente intentará sacar a la niña de la embarcación. No obstante, el plan de Holland no prosperará y terminará realizando una verdadera travesía donde junto a Maisie deberá sortear a un montón de monstruos y enemigos.

Monstruo del mar (conocida como The Sea Beast en inglés) fue escrita por Williams junto a Nell Benjamin y puedes ver su tráiler en español latino aquí:

O puedes revisar su versión en inglés que incluye las voces de Karl Urban, Zaris-Angel Hator, Jared Harris, Marianne Jean-Baptiste, Dan Stevens y Kathy Burke:

Monstruo del mar se estrenará el 8 de julio en Netflix.