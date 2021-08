Venom: Let There Be Carnage podría retrasar su estreno hasta 2022

Venom: Let There Be Carnage podría volver a cambiar su fecha de estreno. Pese a que la nueva película del simbionte ya ha postergado su debut en varias oportunidades debido a la pandemia, un nuevo reporte sostiene que Sony estaría evaluando un nuevo cambio en sus planes para el lanzamiento de la secuela de Venom.

Concretamente el portal Vulture dice que Sony no quiso mostrar nuevo material de Venom: Let There Be Carnage durante su presentación en la edición más reciente de la CinemaCon debido que planearía volver a postergar la cinta protagonizada por Tom Hardy. Todo porque aunque recientemente aplazó la secuela de Venom hasta octubre, el panorama del COVID-19 en Estados Unidos aún dejaría una gran interrogante sobre la recaudación que podría conseguir la película.

En ese sentido, Vulture sostiene que Sony pretendería modificar la fecha de estreno de Venom: Let There Be Carnage para lanzar la película el próximo 21 de enero de 2022 en Estados Unidos. El estudio actualmente tiene reservado ese día para el debut de Morbius, la película del vampiro viviente protagonizada por Jared Leto, por lo que si este plan se concreta esa cinta también tendría que ajustar sus planes de lanzamiento otra vez.

Pero hasta Sony no ha confirmado nada y lo único seguro es que cuando Venom: Let There Be Carnage llegue al cine la película dirigida por Andy Serkis propondrá un choque entre Venom y Carnage