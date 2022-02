Walton Goggins se suma a la serie de Fallout producida por Amazon

De acuerdo a Variety, la serie de Fallout creada para Amazon Prime ha elegido a Walton Goggins para un papel principal. Al igual que en los juegos, el programa tratará de un mundo futurista imaginado por los estadounidenses en la década los 40 y donde estalla una guerra nuclear en el año 2077.

Según las fuentes de Variety, Goggins interpretará a personaje basado en los ghouls de la saga de videojuegos. Los ghouls son humanos desfigurados producto de la exposición a la radiación, y que a su vez son inmunes a esta y a la lluvia radioactiva.

Goggins es conocido por interpretar varios roles diversos. Tuvo una nominación al Emmy por su papel de Boyd Crowder en Justified. También protagonizó The Shield con su rol de Shane Vendrell e interpretó a Venus Van Dam en Sons of Anarchy. Actualmente trabaja en la comedia de HBO, The Righteous Gemstones como Baby Billy. En películas se ha destacado por sus actuaciones en The Hateful Eight y Django Unchained de Quentin Tarantino.

La filmación de Fallout comenzará este año, Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner serán los showrunners y productores ejecutivos de la serie. Jonathan Nolan dirigirá el primer episodio.