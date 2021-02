WandaVision sería la serie más popular del mundo actualmente

Parece que WandaVision efectivamente es la serie del momento y es que, más allá de las impresiones que puedan quedar por las constantes conversaciones en redes sociales sobre lo nuevo de Marvel Studios, una compañía de análisis de datos sostiene que la historia de Wanda Maximoff y The Vision sería el programa más demandado del mundo en estos momentos.

Concretamente, de acuerdo a datos de Parrot Analytics recogidos por Forbes, WandaVision se posicionó en el primer puesto de su listado de series populares a nivel mundial durante los últimos días. Es decir, justo antes de que se cumpliera un mes desde su estreno en Disney Plus.

Parrot Analytics realiza un sistema de medición de atención de la audiencia tomando en cuenta a factores como las redes sociales, las calificaciones de los fans y la piratería. En ese sentido, este reporte sostiene que WandaVision llegó al primer puesto de su listado mundial a partir de su quinto episodio. Todo después de posicionarse entre los puestos 7 y 35 con su primer episodio, y acercarse llegar al segundo y tercer puesto con su tercer capítulo.

Obviamente, si están siguiendo WandaVision, entenderán por qué la popularidad de la serie comenzó a subir con el tercer episodio hasta llegar al primer puesto de la medición de Parrot Analytics con el quinto capítulo. No obstante, más allá de la trama del programa, Parrot señala que la estrategia de estrenos de Disney sería un factor a considerar en el desempeño de Wandavision.

Recuerden que, a diferencia de Netflix, Disney Plus estrena semanalmente los episodios de series como The Mandalorian y WandaVision. Algo que, según la compañía de análisis de datos, favorecería a que el interés en una serie sea sostenido en el tiempo.

“Cuando vemos una serie de lanzamiento inmediato como lo que hacen en Netflix, vemos que la demanda se dispara al principio durante una semana”, explicó Wade Payson-Denney, analista de Parrot Analytics. “Realmente aparecen al principio, pero desaparecen rápidamente. Es un éxito rápido para estos streamers. Mientras que con el lanzamiento semanal, vemos que la popularidad aumenta gradualmente con el tiempo, especialmente para programas como The Mandalorian y WandaVision”.

Pero también hay que tener en cuenta que tanto WandaVision como The Mandalroian son partes de franquicias establecidas (Marvel y Star Wars, respectivamente) por lo que eso y el corte familiar de Disney plus también son datos a tener en cuenta

WandaVision todavía tiene que presentar tres episodios más y, después de su conclusión estimada para marzo, Disney Plus planea estrenar a The Falcon and the Winter Soldier el 19 de marzo, por lo que tendremos que ver qué pasará con la demanda de esa serie.