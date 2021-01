WandaVision y Monica Rambeau: La historia de la primera Capitana Marvel de los cómics

Lo siguiente incluye algunos spoilers del más reciente episodio de WandaVision.

Pese a que ya habían pequeñas migajas que indicaban el camino, el cuarto episodio de WandaVision finalmente levantó el velo y reveló la base de lo que está sucediendo en el resto del MCU.

Por una razón desconocida, aunque probablemente tiene relación con el trauma de su pérdida, La Bruja Escarlata se ha adueñado de un pequeño pueblo de Estados Unidos para crear su propio mundo idílico.

La mujer expulsada en el final del tercer episodio, que hasta ahora había sido conocida como Geraldine, es en realidad Monica Rambeau, el personaje que ya había debutado como una pequeña niña en Capitana Marvel y que es la hija de Maria Rambeau, la mejor amiga de Carol Danvers, interpretada por Lashana Lynch.

En la serie, no solo revelan que Monica fue una de las afectadas por el chasquido de Thanos, desapareciendo por cinco años, sino que también volvió a la vida al lado de una cama de un hospital, ya que lo último que había hecho era estar junto a su madre que tenía que ser operada de cáncer.

Pero más allá de que la serie entregó otra mirada al retorno de las personas desaparecidas tras la victoria ante Thanos, y también dio cuenta de mejores consecuencias de dicho regreso que lo que superficialmente abordó Spider-Man: Far From Home, lo llamativo es poner sobre la mesa que Monica Rambeau no es un personaje menor para Marvel. De hecho, fue la primera Capitana Marvel. Sí, antes que Carol Danvers.

La historia de Rambeau

Monica Rambeau fue un personaje creado por Roger Stern y John Romita Jr. que apareció por primera vez en el anual #16 de The Amazing Spider-Man, el cual fue publicado en 1982.

La portada de ese número prometía presentar “al excitante origen de la completamente nueva, diferente y estupenda Capitana Marvel”.

En dicho cómic, Monica es una patrullera del puerto de Nueva Orleans que es presentada cómo una mujer que tiene problemas para controlar su nivel de poder tras ser expuesta a un dispositivo que desata energía extradimensional. El mismo que le permite tomar la forma de cualquier energía electromagnética.

Aquella situación le otorgó los superpoderes que le permiten tomar el manto del recientemente fallecido Capitán Marvel, quien murió en uno de los cómics más clásicos de la editorial, pese a que no tenía ningún tipo de relación con el extraterrestre Mar-Vell.

En su primera aparición, Monica no tenía problemas para presentarse como alguien sensual, ya que originalmente Romita Jr. contempló inspirarse directamente en la apariencia de Pam Grier, la reconocida actriz afroamericana que protagonizó películas como Foxy Brown y Coffy, siendo rescatada en los noventas por Tarantino en Jackie Brown. Claro que la idea de Romita en definitiva fue modificada justo antes de la publicación del cómic.

En ese primer cómic, la Capitana Marvel no solo se topa con Spider-Man, a quien noquea, sino que también llega al edificio Baxter, el cuartel general de Los Cuatro Fantásticos, topándose con los ojos azules de Ben Grimm, y luego llegando a la mansión vengadora, en donde se encuentra con Iron Man.

Monica posteriormente se unió a The Avengers, instalándose como la primera superhéroe afroamericana de un equipo. Inclusive llegó a liderar a sus compañeros vengadores por un año, siendo nominada para el cargo por el propio Capitán América.

Sin embargo, eventualmente Monica perdió sus poderes en una batalla con un monstruo marino llamado Leviathan y tardó un tiempo en volver a recuperar sus habilidades. Con el tiempo, la aparición de Genis-Vell, hijo de Mar-Vell, provocó que Monica abandonase el nombre de Capitana Marvel, utilizando un nuevo alias: Photon.

En la película de Capitana Marvel, Maria Rambeau, la madre de Monica, utilizó a “Photon” como nombre clave a bordo de su avión de combate.

En toda esta historia, tpoco a poco Monica perdió relevancia en las páginas de Marvel e inclusive con el tiempo abandonó el nombre de Photon para ser conocida luego como Pulsar y, en los últimos años, bajo el nombre clave de Spectrum.

Pero más allá de los cambios de nombres, Monica Rambeau fue la primera Capitana Marvel y por eso no la han querido dejar en el olvido, lo que solo se refuerza con su nuevo rol en la serie de WandaVision y sus futuras apariciones en películas como Capitana Marvel 2 y, eventualmente, series como Ms Marvel.