Warner Bros. Discovery demandó a Paramount por un incumplimiento en su acuerdo sobre South Park

South Park está al centro de una nueva disputa legal entre dos importantes estudios hollywoodenses. De acuerdo a Variety, Warner Bros. Discovery entabló una demanda contra Paramount Global por un supuesto incumplimiento del trato que ambas empresas tenían para la emisión en streaming de South Park.

Pese a que en territorios como Latinoamérica actualmente South Park no forma parte del catálogo de HBO Max, en 2019 Warner Bros y Paramount sellaron un millonario trato para que esa plataforma se quedara con la serie que además de incluir a los episodios anteriores prometía nuevas historias con Stan, Kyle, Cartman y Kenny.

Pero ahora Warner Bros. Discovery está reclamando que Paramount no habría cumplido ese acuerdo porque no solo no habría lanzado la cantidad de episodios nuevos que prometió por temporada, sino que también habría concretado especiales de South Park solo para su propio streaming, Paramount+.

Concretamente Warner Bros. Discovery dice que Paramount “descaradamente tenía la intención de apuntalar a Paramount+ a expensas de Warner/HBO” e incurrió en “múltiples y flagrantes contorsiones de hechos e incumplimientos de contrato”.

“Warner/HBO presenta esta demanda para reivindicar sus derechos y recuperar los cientos de millones de dólares en daños incurridos como resultado de la mala conducta de los Demandados”, dice la demanda.

Paramount respondió negando estas acusaciones y planteando que “continúa adhiriéndose al contrato de las partes al entregar nuevos episodios de South Park a HBO Max, a pesar de que Warner Bros. Discovery fracasó y se negó a pagar las tarifas de licencia que le debe a Paramount por los episodios que ya se entregaron”.