Warner Bros habría probado dos versiones de The Batman que incluyen o no a un misterioso personaje

Si durante los últimos meses han seguido las actualizaciones sobre el desarrollo de The Batman, probablemente han visto ese rumor que clama que Barry Keoghan (Los Eternos, Dunkirk) interpretaría al Joker en la película que presentará al Caballero Oscuro de Robert Pattinson.

Bueno, hasta ahora eso no es más que un rumor que ronda por internet, sin embargo, durante esta semana The Hollwyood Reporter publicó un curioso reporte que podría potenciar las especulaciones al respecto.

En su boletín “Heat Vision” aquel medio estadounidense abordó los rumores sobre una potencial aparición del Joker en The Batman y escribió: “El mes pasado, Internet se volvió un poco loco porque Barry Keoghan, tal vez si o tal vez no, interpretará al Joker en la próxima película de Matt Reeves, The Batman”.

Pero aunque The Hollywood Reporter no quiso descartar ni confirmar aquellos rumores, su información continuó asegurando que efectivamente Warner Bros estaría considerando a un personaje sorpresa en The Batman.

“No busquen en nosotros respuestas sobre (los rumores de Keoghan)”, señala el reporte. “Pero podemos decirles esto: varias fuentes nos dicen que Warner Bros ha estado probando dos cortes diferentes de The Batman, uno con cierto actor y otro sin él. Y la proyección de prueba final ocurrió la semana pasada, y ahora se tomó la decisión sobre qué versión le gusta al estudio, dice una fuente”.

Es decir, aunque en ningún minuto el reporte confirma o desmiente directamente la supuesta participación de Keoghan como el Joker en The Batman, esta información sostiene que Warner Bros estaba entre dos cortes de la película: uno que incluía a un misterioso actor y otro sin él. Pero ahora se desconoce la identidad de esa persona y aunque sería fácil sacar conclusiones respecto a que sería Keoghan (recuerden que el actor solo ha sido acreditado como un oficial de policía en el material oficial de la cinta), tampoco está claro por cuál versión de la cinta optó Warner Bros.

The Batman fue dirigida por Matt Reeves (Dawn of the Planet of the Apes) y además de Robert Pattinson en el papel titular de Bruce Wayne/Batman, contará con Zoë Kravitz como Selina Kyle, Paul Dano como Edward Nashton/The Riddler, Jeffrey Wright como James Gordon, John Turturro como Carmine Falcone, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, y Colin Farrell como Oswald Cobblepot.

El estreno de The Batman está planificado para marzo de 2022.