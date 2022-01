Wes Anderson dirigiría una nueva adaptación de un cuento de Roald Dahl con Benedict Cumberbatch como protagonista

Wes Anderson ya incursionó en el mundo de las adaptaciones de Roald Dahl de la mano de la notable propuesta de Fantastic Mr. Fox. Pero, de acuerdo a un reporte, actualmente el cineasta se estaría preparando para llevar otro relato de Dahl a la pantalla.

Según el reportero de Daily Mail, Baz Bamigboye, Anderson planearía dirigir una adaptación de “The Wonderful Story of Henry Sugar” (”La maravillosa historia de Henry Sugar”), un relato incluido en el libro Historias extraordinarias de 1977.

A grandes rasgos ese cuento se enfoca en la historia de un apostador que por casualidad comienza a estudiar meditación para adquirir la capacidad de ver a través de las cartas. Y, de acuerdo a Bamigboye, ese personaje sería interpretado por nada más ni nada menos que Benedict Cumberbatch (Doctor Strange, The Power of the Dog).

Como Netflix compró el catálogo de novelas de Roald Dahl en septiembre del año pasado, por lo que Bamigboye también indica que ese streaming estaría detrás de esa producción e incluso tendría planes de comenzar el rodaje “muy pronto” en Londres.

Netflix todavía no confirma los planes para esta supuesta adaptación de The Wonderful Story of Henry Sugar, por lo que todavía no hay una fecha de estreno para el proyecto.