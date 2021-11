Wesley Snipes reveló su consejo para Mahershala Ali, el actor que interpretará a la nueva versión de Blade en el cine

Antes que las películas de Marvel Studios se convirtieran en la referencia estándar para las adaptaciones de los cómics de Marvel, Wesley Snipes protagonizó una de las sagas cinematográficas más famosas basadas en las publicaciones de esa editorial de la mano de la trilogía de Blade.

Pero aunque Marvel Studios estaría indagando en propiedades anteriores de la mano de la noción del Multiverso, Snipes no será el encargado de plasmar a Blade en el MCU y como se reveló en la Comic-Con de San Diego de 2019 esa tarea quedará en manos de nada más ni nada menos que Mahershala Ali.

Así, aunque el actor de Moonlight ya comenzó a escribir su historia en el universo de Marvel Studios, recientemente Snipes reveló cuál es su consejo para el intérprete que lo reemplazará como el cazador de vampiros.

En una entrevista a propósito del estreno de la nueva serie de Netflix, True Story, desde Yahoo decidieron preguntarle a Snipes si había conversado con Ali sobre Blade.

“Sí, hablamos”, respondió Snipes. “El problema de su elección no fue entre nosotros. Eso es negocios y estoy bien con eso. No camino por ahí como Blade, así que no estoy apegado al personaje de esa forma. No siento ninguna pérdida emocional. Cero. Estoy feliz de que (Ali) fuera elegido y es muy probable que haga un buen trabajo”.

Pero aunque Snipes tendría confianza en lo que puede hacer Ali con el personaje, no dudó en revelar su consejo para el actor que tomará el relevo del papel del cazador de vampiros.

“Asegúrate de estar en forma. Trata de no lastimarte. La exigencia de una película de acción es que debes ser un atleta de élite y estar bien acondicionado para sobrevivir y evitar lesiones”, dijo Snipes antes de añadir lo que suena como su recomendación más importante: “Disfrútalo mientras dure”.

La película de Blade de Marvel Studios aún no tiene una fecha de estreno, sin embargo, será dirigida por Bassam Tariq (Mogul Mowgli) en base a un guión de Stacy Osei-Kuffour (Watchmen) y tiempo atrás se comentó que, aunque será una apuesta independiente, no desconocerá el aporte de las cintas de Snipes.