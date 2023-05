Willow, The Mighty Ducks: Game Changers y una decena de series y películas serán eliminadas de Disney Plus para ahorrar dinero

Si todavía no ven Willow o tenían en su lista de pendientes a The Mighty Ducks: Game Changers, probablemente querrán apurarse para ver esos títulos porque Disney Plus planearía eliminarlos de su servicio durante la próxima semana.

Días atrás, en el contexto de una presentación sobre su negocio, Disney indicó que pretendía revisar su catálogo para eliminar algunos títulos de su streaming en un afán por reducir los costos de regalías y otros pagos. “Estamos en el proceso de revisar el contenido de nuestros servicios directos al consumidor para alinearnos con los cambios estratégicos en nuestro enfoque de curación de contenido”, dijo la directora financiera de Disney, Christine McCarthy, a inicios de esta semana.

Pero aunque en esa instancia no se reveló qué producciones serían eliminadas de Disney Plus ni cuando ocurriría esa purga, ahora un reporte destapó que antes de que termine de mayo el streaming de Mickey Mouse descartará a cerca de una decena de apuestas.

De acuerdo a Deadline, Disney Plus planea sacar de su catálogo a producciones originales como Willow, Big Shot, Turner & Hooch, The Mighty Ducks: Game Changers, Just Beyond, Diary of a Future President, The World According to Jeff Goldblum y The Mysterious Benedict Society.

El streaming eliminaría estas producciones su catálogo a nivel mundial el próximo viernes 26 de mayo y en Estados Unidos la Casa de Mickey Mouse realizaría un movimiento parecido al excluir a Y: The Last Man, Dollface, The Hot Zone, Maggie, Pistol y Little Demon del catálogo de Hulu.

Si bien este no es un movimiento sin precedentes para los servicios de streaming y tiempo atrás, cuando Warner Bros Discovery tomó las riendas de WarnerMedia, ese conglomerado también sacó contenido de HBO Max, aquella práctica sigue generando cuestionamientos.

Después de todo, estas entregas originales de streaming muchas veces no tienen ediciones físicas y su eliminación de las plataformas que las presentaron implica que dejarán de estar disponibles de manera legal para las personas.

Además hay programas relativamente nuevos que dejarán rápidamente el streaming como Willow, la serie basada en la película del mismo nombre que debutó en noviembre del año pasado y que fue presuntamente cancelada a inicios de este 2023.

“Nos dieron seis meses. Ni siquiera. Este negocio se ha vuelto absolutamente cruel”, reclamó John Bickerstaff, un guionista de Willow a través de Twitter.

Hasta ahora Disney no se ha pronunciado sobre este movimiento, pero esto es todo lo que dejaría Disney Plus la próxima semana según Deadline: