Wonder Woman 3 podría ser la última película de Patty Jenkins con esa franquicia

Un par de semanas atrás Patty Jenkins dijo que todavía no quería comenzar a trabajar en una posible Wonder Woman 3, pero al parecer la directora ya está pensando en esa entrega y su futuro al mando de las películas de la amazona.

En una nueva entrevista con una revista alemana llamada Geek (vía DCMovieNews2), Jenkins explicó que podría dejar la franquicia tras Wonder Woman 3.

Al hablar sobre su trabajo al mando de las aventuras cinematográficas de Diana de Themyscira, la directora comentó que está bastante satisfecha con lo que será Wonder Woman 1984.

“(Wonder Woman 1984) me dio la oportunidad de hacer muchas cosas que no pude acomodar en la primera película. Estaba muy feliz de contar la historia de origen de Wonder Woman. Era casi su nacimiento, pero realmente no hemos visto de lo que es capaz”, dijo Jenkins.

“Es emocionante para mí mostrarla en la cima de su fuerza. Pero también es muy importante que dispute una lucha interna: es una diosa y trata de ayudar a la humanidad. Ella no solo es alguien que lucha contra el mal, sino que trata de mostrarle a las personas malas cómo mejorar”, añadió. “Es un dilema interesante”.

En Wonder Woman 1984 Diana enfrentará a reconocidos rivales de sus cómics como Cheetah y Max Lord, y aunque aún no hay nada confirmado sobre una tercera película de la saga, Jenkins tiene claro que tras la secuela pretendería cerrar su trabajo con la amazona como una trilogía.

“La próxima será probablemente mi última película de Wonder Woman, así que tengo que poner todo lo que quiero mostrar allí. Tenemos que pensar cuidadosamente”, dijo la directora.

Ahora, si bien Wonder Woman 3 podría distanciar a la directora de las películas de la heroína titular, recuerden que Jenkis también está desarrollando un un spin-off de las amazonas y recientemente se reportó que se está considerando una serie animada de las hermanas de Wonder Woman.

Actualmente Wonder Woman 1984 pretende estrenarse en octubre aunque esa fecha todavía puede cambiar por el COVID-19.