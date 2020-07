Todavía faltan varios meses para que Wonder Woman 1984 por fin se presente en el cine, pero pese a que Patty Jenkins aún no quiere pensar en una potencial Wonder Woman 3, la directora reveló que el mundo relacionado a Diana podría continuar creciendo tras la esperada secuela.

En una entrevista con Empire, Jenkins contó que una serie animada centrada en las amazonas estaría siendo considerada y mientras no dio más detalles respecto a ese proyecto también aseguró que su película centrada en las guerreras seguiría en carpeta y sería “parte de la historia del mundo de Wonder Woman”.

Pese a que ninguno de esos proyectos está asegurado, Themyscira, la tierra de las amazonas, volverá a figurar en la historia de Wonder Woman 1984 y lo hará de la mano de secuencias del pasado de Diana que mostrarán los Juegos Olímpicos de las amazonas.

“Lo que me encanta de los Juegos Olímpicos de las amazonas es todo lo que realmente celebramos en la primera película”, comentó Jenkins. “Aquí están estas personas que son increíblemente poderosas y capaces, pero diferentes en cómo abordan las cosas. Si has estado entrenando durante cientos de años debido a una invasión inminente, estarás trabajando constantemente en todos estos conjuntos de habilidades”.

“Entonces, para mí, todos los años tenían estos Juegos Olímpicos para ver a quién le está yendo mejor andado caballo o nadando más rápido, y par ver nuevos trucos que la gente ha descubierto”, concluyó Jenkins.

Un pequeño vistazo a esos Juegos Olímpicos en Themyscira fue revelado en una nueva foto de Empire protagonizada por la pequeña Diana.

Wonder Woman 1984 planea estrenarse el 2 de octubre en Estados Unidos, pero esa fecha sigue estando sujeta a eventuales cambios por el coronavirus.