Ya está aquí el primer teaser del videojuego de Gollum

Finalmente desde Daedalic Entertainment dieron a conocer el primer teaser de The Lord of the Rings: Gollum, juego que estará basado en el personaje creado por Tolkien y que fue interpretado por Andy Serkis en las películas de Peter Jackson.

Hasta el momento sólo se conocían imágenes del juego, y ahora el teaser llega de la mano de IGN, quienes además hablaron con el diseñador del título, Martin Wilkes, quien mencionó que sería una especie de Prince of Persia, con pocos combates, y donde aunque podremos eliminar a algunos enemigos de forma sigilosa, eñ principal objetivo será evitar los peligros y reunir objetos para sobrevivir.

Según apuntan, los niveles serán abiertos, aunque también habrán misiones lineales, y el jugador podrá decidir si su personaje sigue más la línea de Sméagol o Gollum, con las decisiones afectando a los NPCs presentes en el juego.

A pesar de lo anterior, mencionan el final de todas formas se unirá al de los libros.

El juego se espera que llegue a PC, PS5 y Xbox Series X en 2021.