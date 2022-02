Yahya Abdul-Mateen II y Jake Gyllenhaal protagonizan el nuevo spot de Ambulance, la próxima película de Michael Bay

Si bien el nuevo tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness y el primer vistazo a El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder no tardaron en posicionarse como los avances más comentados de la edición 2022 del Super Bowl, durante la transmisión de aquel evento deportivo también se presentaron acercamientos para otras producciones que quizás no han llamado tanto la atención.

Por ejemplo, después de emitir un spot que condensó el llamativo tráiler Nope (lo nuevo de Jordan Peele), Universal no solo aprovechó de repetir el avance de Jurassic World: Fallen Kingdom, sino que también reveló otro adelanto de Ambulance, la próxima película de Michael Bay.

Ambulance es protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II y Jake Gyllenhaal como un par de hermanos que roban una ambulancia y secuestran a las personas que estaba al interior de ese vehículo después de que las cosas se complicaran en el asalto bancario que habían planificado para que el personaje de Abdul-Mateen II lidiara con las deudas médicas por la enfermedad de su esposa.

Más sobre Ambulance

En ese sentido, este nuevo spot se enfoca en las tensiones entre los protagonistas que emergerán ante la intensa persecución y despliegue policial que se dará para capturarlos.

Ambulance también contará la participación de Eiza González y puedes ver su nuevo spot aquí:

El estreno de Ambulance está programado para el 8 de abril en los cines de Estados Unidos.