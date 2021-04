YouTube TV fue eliminada de los dispositivos Roku

Luego de una disputa en base a las condiciones del acuerdo de distribución, finalmente Roku anunció que eliminará la aplicación de YouTube TV de sus dispositivos.

Aunque los usuarios existentes podrán seguir accediendo al servicio de streaming controlado por Google, la aplicación ya no podrá encontrarse para su descarga en Roku, pero seguirá incluyéndose la aplicación normal de YouTube.

La noticia se dio en un mail enviado a los usuarios que recoge JoBlo en el que explican “solo le pedimos a Google cuatro simples compromisos. Primero, no manipular los resultados de búsqueda de los consumidores. Segundo, no requerir acceso a datos que no están disponibles para otros. Tercero, no usar la fuerza de su monopolio de YouTube para forzar a Roku a aceptar requerimientos de hardware que incrementarían los costos al consumidor. Cuarto, no actuar en una manera discriminatoria y anticompetitiva en contra de Roku”.

Así, Roku eliminó la aplicación hasta que se llegue a un nuevo acuerdo. Por su parte Youtube respondió con un comunicado propio en el que argumentan que Roku intentó renegociar los términos de la aplicación normal de YouTube que todavía no han expirado. Además, por lo visto parte de los requerimientos que Google le exigía a Roku era adoptar un nuevo códec.

“Nuestros acuerdos con socios tienen requerimientos técnicos para asegurar la experiencia de alta calidad de YouTube. Roku solicitó excepciones que romperían la experiencia de YouTube y limitarían nuestra habilidad de actualizar YouTube para poder arreglar problemas o agregar nuevas características. Por ejemplo, al no soportar códecs de video de fuente abierta, no podrían ver YouTube en 4K HDR o 8K incluso si compraran un aparato Roku que soportara esta resolución”, dicen al respecto en su comunicado.

Desde Google también niegan las acusaciones hechas por Roku de que requirieron acceder a la información de los usuarios o interferir con los resultados de búsqueda. Por ahora Roku mantendrá la disponibilidad de la aplicación a quienes ya la tenga, pero advierten que si las conversaciones no avanzan con Google también la removerán.