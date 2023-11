Zack Snyder confirma que Rebel Moon y Army of the Dead comparten el mismo universo

Rebel Moon, la próxima saga de películas de Zack Snyder, compartirá universo con otra de las sagas del director, Army of the Dead.

En conversación con Total Film (Vía GamesRadar), es que el director se refirió al respecto señalando que “Army of the Dead tiene una mitología bastante amplia que nunca llegó a ser parte de la película”, agregando que “En realidad, hay un personaje de Rebel Moon en la serie animada Army of the Dead que nunca hicimos”.

Cabe recordar que Army of the Dead es una saga que comenzó en 2021 con una película del mismo nombre, y que fue seguida por Army of Thieves en 2021. Junto con esto, es que también había una serie animada llamada Army of the Dead: Lost Vegas en camino, la cual finalmente nunca se completó.

Según explicó el director con respecto a esta serie animada, “En un momento de la serie, atraviesan un portal hacia otra dimensión, y se encuentran con personajes de esa otra dimensión”, agregando que “En Rebel Moon, están en este bar, y uno de los aliens es uno de los personajes de la serie animada. Así que definitivamente es un universo compartido”.

Rebel Moon serán una serie de películas de ciencia ficción dirigidas por Zack Snyder, las cuales se desarrollarán en una galaxia lejana, al más puro estilo de Star Wars.

“Una colonia pacífica en el borde de la galaxia es amenazada por los ejércitos de un regente tiránico llamado Balisarius. Los civiles desesperados envían a Kora, una joven que tiene un pasado misterioso, a buscar guerreros de planetas cercanos para ayudarlos a desafiar al regente”, apunta la sinopsis del primer filme.

En cuanto al elenco, contará con Sofia Boutella como Kora, Ed Skrein como el almirante Atricus Noble, Charlie Hunnam como Kai, Michiel Huisman como Gunnar, Djimon Hounsou como general, Staz Nair como Tarak, Doona Bae como Nemesis, Ray Fisher como Darrian Bloodaxe y E. Duffy como Milius.

La primera película de Rebel Moon tiene programado su estreno para el 22 de diciembre.