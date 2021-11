Zack Snyder promete más zombies y portales a otras dimensiones en sus planes para la franquicia de Army of The Dead

Recién se cumplió una semana desde el estreno de Army of Thieves, el primer spin-off de lo que Netflix y Zack Snyder esperan que sea todo un universo a partir de la cinta de zombies conocida como Army of the Dead. Así, mientras el estreno de esta precuela es bastante reciente, el director de la película original no ha dudado en abordar sus planes a futuro para esta saga.

En ese sentido, tras tantear que el título de Army of the Dead podría ser Planet of the Dead, Zack Snyder aprovechó una reciente entrevista con Variety para anticipar qué podrían ofrecer las próximas entregas de esta franquicia amparada por Netflix.

“En primer lugar, sé exactamente lo que me gustaría ver en la secuela. Estamos haciendo la serie animada, que saldrá el próximo año. La serie animada profundiza mucho en el por qué del apocalipsis zombie y de dónde vienen exactamente los zombies”, dijo Snyder. “Creo que los bucles del tiempo, los portales, las puertas a otros reinos, cosas de esa naturaleza, están muy en juego. Así que todas esas pistas que nos da Dieter son en gran medida parte de cómo continuamos en espiral hacia el universo de Army of the Dead”.

Snyder está trabajando en el guión de Army of the Dead 2 junto a Shay Hatten y también señaló que le gustaría que esa secuela de la entrega principal contara con más elementos de terror.

“Shay y yo hemos estado hablando de que la secuela de Army of the Dead es posiblemente una entrega de acción de ciencia ficción con elementos de terror. Así que es un género divertido, probablemente con un atraco en el centro”, dijo el director.

Pese a que por ahora no se concreta un anuncio oficial para el elenco de Army of the Dead 2, de acuerdo a Snyder, eventualmente Dieter, el personaje de Matthias Schweighöfer, podría regresar pese a su aparente destino. Todo mientras los zombies están asegurados.

“Son películas para personas que aman las películas, sin dejar que nadie se salga del apuro en lo que respecta al drama y el suspenso”, señaló Snyder sobre su universo de Army of the Dead. “Y les prometo que habrá zombies”.