Zack Snyder se refirió a la campaña para que Warner Bros venda el “Snyderverse” a Netflix

Después de pasar años abogando para que Warner Bros lanzara la versión de Justice League de Zack Snyder, los fanáticos del director de 300 ha pasado los últimos meses impulsando una nueva campaña que bajo el hashtag “#SellSnyderVerseToNetflix” busca que Warner Bros Discovery venda al denominado “Snyderverse” a Netflix.

Aquella campaña ha sido notada por figuras como James Gunn, el CEO de DC Studios, quien en el contexto de un tweet con ese hashtag comentó que Zack Snyder habló con él tras el anuncio de los planes para las nuevas adaptaciones de DC. Pero ahora fue el propio director de Man of Steel quien habló sobre la campaña.



En el m una entrevista con Film Junkie a propósito de Full Circle, su evento que mostrará su trilogía de películas de DC, Snyder contó que él no tiene la influencia para que Warner Bros venda el “Snyderverse” (con propiedad intelectual de DC) a Netflix.



“(Lo que es) probablemente sorprendente es entender es que mi influencia sobre esas cosas es muy pequeña”, dijo Snyder. “La verdad es que, quiero decir, sería increíble si... cualquier control que exista sobre la propiedad intelectual, yo no... eso no me corresponde, ese no es mi rol. Eso está, como dicen, por encima de mi nivel salarial”.

“Warner Bros., en lo que respecta a esta proyección/evento, ha sido increíble. Este grupo ahora va más allá, más allá de lo amable, cariñoso y personal, y ha sido increíble trabajar con ellos, así que no tengo quejas. Más allá de eso, en lo que respecta a la creatividad y lo que están planeando, honestamente he estado ocupado filmando (Rebel Moon) película. No tengo idea de lo que están tramando”, añadió el director.

Snyder también dejó claro que no hay ningún tipo de conflicto entre él y James Gunn recordando que ambos colaboraron en Dawn of the Dead.