Zack Snyder se sumó al debate sobre Batman y el sexo oral con una explícita respuesta

Desde que uno de los creadores de la serie animada de Harley Quinn contó que DC censuró una escena del programa donde Batman le practicaba sexo oral a Catwoman, internet no ha dejado de debatir sobre el tema.

De hecho, solo basta con buscar el término “Batman” en redes sociales como Twitter para ver que los usuarios creen que el Caballero de la Noche no pierde su status de héroe por realizar prácticas amorosas consensuadas como aquella que DC habría censurado argumentando que “los héroes no hacen eso”.

Así, mientas varios dibujantes y guionistas de cómics se sumaron a la discusión, desde el mundo del cine Zack Snyder no quiso restarse de la conversación.

El director de Man of Steel, Batman v Superman y Justice League ya no tiene un vinculo tan fuerte con DC como cuando encabezó aquellas producciones, pero indudablemente quedó ligado a ese universo por lo que durante esta semana utilizó sus cuentas en Twitter y Vero para compartir una explícita imagen de Batman y Catwoman.

Esta ilustración no pertenece a ningún cómic y aparentemente sería un fan art o comisión recogida por el director. No obstante, lo más llamativo es su contenido que claramente no querrán ver si están trabajando en estos minutos.

Como pueden notar, Snyder acompañó esta imagen con la descripción “canon” dejando en claro cuál es su opinión sobre el comportamiento sexual de Batman.

Si bien el tweet de Snyder es uno de los comentarios más llamativos, después de que comenzó esta controversia, Val Kilmer, el actor que interpretó al hombre murciélago en Batman Forever también abordó el tema.

“¿Lo hace o no lo hace?”, escribió el actor junto a un gif de Batman y Chase Meridian.