Zoe Saldana se pronunció su futuro en el MCU después de Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Aunque todavía no tenemos un tráiler ni una sinopsis para la película, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 se perfila como un cierre para la trilogía del equipo espacial de Marvel Studios. Después de todo, tanto James Gunn como Dave Bautista han indicado que esa cinta será su despedida de la franquicia que arrancó en 2014.

Pero mientras es probable que no volvamos a ver a Gunn como director en el MCU y Bautista estaría listo para dejar en el pasado a Drax, todavía cabe preguntarse qué pasará con el resto de Guardianes de la Galaxia asumiendo que sobreviven los eventos de su tercera película.

Por supuesto, hasta ahora no hay certezas sobre que personajes vivirán más allá de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y seguirán apareciendo el MCU. Sin embargo, recientemente Zoe Saldana abordó su futuro en el MCU después de Guardianes de la Galaxia Vol. 3.

Durante una conversación con Variety, la actriz tras Gamora indicó que extraña a su personaje, pero no puede decir lo mismo del extenso proceso de maquillaje que conlleva plasmar a la guerrera.

“Nunca puedo decir que no a nada, pero ¿a ese maquillaje verde? No me molestaría si no volviera a suceder”, dijo Saldana entre risas. “Extraño a Gamora, pero no extraño las llamadas a las 3:30 am y las sesiones de maquillaje de cinco horas y las visitas al dermatólogo después”.

Pero ¿significa eso que Saldana no volverá como Gamora al MCU? La actriz indicó que no tiene nada en contra de la popular franquicia de superhéroes de Marvel, por lo que la puerta estaría abierta.

“Cada vez que conoces a ese niño de 8 años o ese papá y mamá o esos fanáticos generacionales que me recuerdan que lo que hice fue especial para ellos, me hace no ser cínica sobre Marvel. Me hace entender que las audiencias más jóvenes deben dejar de ser ignoradas”, comentó Saldana. “Ellos también tienen sentimientos y si algo los impacta, solo porque lo consideremos estúpido, inmaduro o jocoso, no significa que no sea especial”.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 se estrenará en mayo de 2023, pero antes los héroes espaciales tendrán un especial de Navidad que llegará a Disney Plus este 25 de noviembre.