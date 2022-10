James Gunn y Peter Safran serán los jefes de DC Studios, la división de películas, series y animación de DC

Warner Bros. Discovery finalmente resolvió el misterio sobre quién encabezará su nueva división enfocada en las adaptaciones de DC Comics. Si bien durante meses se reportó que el conglomerado encabezado por David Zaslav estaba buscando a su propio Kevin Feige, finalmente serán dos personas las que liderarán la nueva entidad conocida como DC Studios.

De acuerdo a The Hollywood Reporter el productor Peter Safran y el director James Gunn comandarán DC Studios y por ende, como co-CEOs, estarán al mando de las apuestas de DC para el cine y la televisión tanto en materia live-action como de animación.

Obviamente Safran y Gunn reemplazarán a Walter Hamada, quien era el cabecilla de DC Films hasta la semana pasada y mientras el responsable de The Suicide Squad “se centrará en el lado creativo”, Safran “se centrará en el lado comercial y de producción”. Todo mientras ambos reportará directamente Zaslav y colaborarán con Michael De Luca y Pamela Abdy de Warner Bros Pictures.

Si bien por ahora no hay detalles sobre cómo será la administración de Gunn y Safran, The Hollwyood Reporter explica que ambos seguirán realizando proyectos propios y apuestas como la secuela de Joker no estarán bajo su control aunque todo lo nuevo de DC será responsabilidad de ambos.

“Nos sentimos honrados de ser los administradores de estos personajes de DC que amamos desde que éramos niños”, dijeron Gunn y Safran en un comunicado. “Esperamos colaborar con los escritores, directores y actores más talentosos del mundo para crear un universo integrado de múltiples capas que aún permita la expresión individual de los artistas involucrados. Nuestro compromiso con Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Harley Quinn y el resto de personajes de DC solo es igualado por nuestro compromiso con la maravilla de la posibilidad humana que estos personajes representan. Estamos emocionados de vigorizar la experiencia cinematográfica en todo el mundo mientras contamos algunas de las historias más grandes, bellas y grandiosas jamás contadas”.