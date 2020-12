Amazon sorprende con un taxi de manejo autónomo

Amazon remeció la industria con un nuevo anuncio. El gigante del comercio electrónico se encuentra trabajando en el desarrollo de vehículos autónomos que permitan mejorar su funcionalidad y versatilidad, proceso que vio un paso importante con la presentación de Zoox, una especie de taxi robotizado que se maneja por coordenadas y sin conductor.

Construido por la startup del mismo nombre Zoox, compañía que adquirió Amazon hace un par de meses en unos 1.200 millones de dólares, dispone de un centenar de innovaciones de seguridad patentadas por la empresa, entre las que sobresalen los airbags que envuelven por completo a los ocupantes.

Como todo vehículo que busque entrar en la movilidad urbana, se mueve por energía eléctrica y una de sus principales características es el amplio espacio interior que consigue en sus 3,63 metros de largo, pensando en la mayor comodidad para las personas. También tiene una altura importante, permitiendo que incluso las personas puedan entrar de pie.

Otros detalles que maximizan el espacio son las puertas corredizas, mientras en el interior se busca aumentar la comodidad ofreciendo cargador para cada asiento, pantallas táctiles, controles de climatización y posavasos en todos los asientos, por nombrar algunas.

A diferencia de los vehículos tradicionales, no tiene frontal ni zaga, pues tiene capacidad de conducción bidireccional y dirección a las cuatro ruedas, por lo que no solo puede moverse en espacios reducidos, sino que además no necesita de grandes espacios para girar y poder avanzar.

El vehículo autónomo de Amazon no cuenta con volante (máximo nivel de autonomía), puede llegar a 120 km/h y tiene con una batería de 133 kWh, una de las de mayor capacidad disponible hoy día, energía que le permite a Zoox una autonomía de 16 horas.

En cuanto a seguridad, utiliza una serie de sensores, cámaras, radares y LIDAR, que entregan un campo de visión de hasta 150 metros y 360° grados, lo que elimina los punto ciegos, monitoreando constantemente el perímetro del vehículo para estar atentos a peatones, ciclistas, motociclistas y otros usuarios.

Respecto de su comercialización, se indicó que Zoox no se venderá a particulares, sino que se ofrecerá como flota para taxis autónomos. Sin fecha determinada para su funcionamiento, más considerando que la normativa todavía exige personas al volante, por ahora se encuentra en fase de pruebas en Las Vegas y San Francisco.