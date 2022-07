Así está compuesta la gama de SUV electrificada de BMW en Chile

No se trataba de un modelo nuevo ni de uno en particular, sino más bien, la invitación de BMW Chile era poder conocer toda su gama de SUV electrificada compuesta por el iX3, iX, X5 PHEV y el X3 PHEV. La cita se llevó a cabo en el Club de Planeadores de Vitacura y la prueba estuvo guiada por expertos pilotos nacionales que ayudaron a llevar a su máximo a los ejemplares de la firma alemana.

Con todas las medidas de seguridad y una pista adecuada para la ocasión, la actividad consistió en experimentar las habilidades de cada uno de estos modelos, enfocado, principalmente, en la aceleración, dribling, y cómo responden en situaciones extremas los modelos mencionados.

Todos los modelos probados son de caja automática, con tracción integral salvó el iX3 que tiene tracción trasera y en la actividad no se desactivó ningún sistema de seguridad.

El primero que pusimos a prueba fue el iX3, un vehículo 100% eléctrico estrenado en mayo pasado en el mercado local y que llegó en una única versión a $ 79.990.000. El iX3 dispone de un motor sincrónico de BMW eDrive de quinta generación que propulsa 286 Hp y 400 Nm de par máximo.

En pista fue el modelo que más lento se sintió, no generó la respuesta inmediata en lo que respecta a su aceleración, obviamente guardando las proporciones, ya que igualmente llega de 0 a 100 km/h en solo 6,8 segundos. Sin embargo, la sensación de manejo no se queda atrás, entrega una seguridad inigualable y cada vez que pasaba una curva se sentía que no le temía a nada.

El X5 PHEV, es un híbrido enchufable y fue el segundo de la gama en ponerse a prueba. Su precio es de $ 89.990.000 y dispone de dos motores, uno de gasolina 3.0 litros acompañado de seis cilindros y una potencia que llega a los 286 Hp y 450 Nm de torque y uno eléctrico, que dispone de 113 Hp adicionales y 265 Nm. De esta forma, ambos motores en conjunto le brindan una potencia total de 394 Hp y 600 Nm de par máximo.

Sin dudas, este modelo es el que más rápido se sintió y lo avalan las estadísticas, pues llega de 0 a 100 km/h en solo 5,6 segundos y esos microsegundos de diferencia se sienten y mucho. La reacción es inmediata, no deja indiferente a nadie y en pista fue lejos el que cumplió con esa sensación de deportividad, esa respuesta que muchos buscan.

El iX fue el último en probar y es el modelo que mayor valor tiene en el mercado considerando que cuesta $ 109.990.000. Es un modelo 100% eléctrico y dispone de dos motores eléctricos que son capaces de generar una potencia máxima de 326 Hp y 630 Nm de torque.

Este modelo se caracteriza más por un look mucho más minimalista desde su exterior hasta su interior, sin embargo, en el interior están sus principales diferencias con el resto de la gama de BMW, visto que su diseño es único y suma una tecnología asombrosa.

En temas numéricos, el iX llega de 0 a 100 km/h en 6,1 segundos y su respuesta es mucho más impulsiva que el iX3 pero no mayor que el del X5 PHEV.

El último modelo que cierra la gama es el X3 PHEV, sin embargo, no fue probado pero está disponible con un precio de $ 75.900.000.