Así será la Senna Tower: el edificio residencial más alto del mundo, en honor al legendario piloto de F1

Este 2024 se conmemoraron 30 años de la muerte de Ayrton Senna, tricampeón mundial de la Fórmula Uno, que perdió la vida tras sufrir un accidente en el Gran Premio de San Marino, en el circuito de Imola (Italia). Pese a su inesperada y prematura muerte, el astro brasileño es recordado y homenajeado hasta el día de hoy, llevando su legado incluso más allá de la pista.

La gran admiración que despierta su figura, trasciende más allá del deporte. Tanto así, que su imagen es usada bajo licencia en exclusivos vehículos, relojes, caricaturas y productos de merchandising, generando millones de dólares.

Lo último al respecto, es un edificio que llevará el nombre del legendario piloto de F1 y que promete convertirse en la torre residencial más alta del mundo. Será diseñado por su sobrina, Lalalli Senna, quien ha querido rendir homenaje al “viaje heroico” de su tío. Para ella, la torre representa una intersección simbólica entre el mundo material y el celestial.

La Senna Tower se ubicará en la ciudad brasileña de Balneário Camboriú, en el estado de Santa Catarina. Allí se levantará un edificio esbelto y revestido de vidrio, cuya una fachada integrará unas líneas luminosas que llegan hasta lo más alto de la torre, proyectando su luz hacia arriba para darle un aspecto más icónico.

Fruto de la colaboración entre FG Empeendimentos, una de las más importantes constructoras de Brasil, la Torre Senna tendrá 509 metros de altura, contará con 228 viviendas de lujo, incluidas verdaderas “mansiones” en altura y áticos dúplex y tríplex.

Las terrazas tendrán su propia piscina y la vegetación formará parte de todo el edificio, especialmente en la impresionante base y su entrada. También contará con espacios públicos en la planta baja donde estarán las tiendas, restaurantes y lugares de ocio.

A través de ocho ascensores panorámicos de alta velocidad, se accederá a los pisos superiores en los que se instalarán algunos servicios como la piscina climatizada, centro de bienestar, canchas de tenis, gimnasio y espacios recreativos de última generación. El edificio estará coronado por un observatorio, que ofrecerá vistas panorámicas de la ciudad y la costa.

La Torre Senna quiere obtener la certificación LEED Platino (Leadership in Energy and Enviromental Design), el nivel más alto de reconocimiento que otorga el U.S. Green Building Council (USGBC) a los edificios que cumplen con los estándares más exigentes de sostenibilidad y eficiencia energética. Eso supondría un hito muy importante al convertirse en el primer edificio residencial de gran altura del mundo en lograr esta certificación.

Asimismo, será el primer edificio de América Latina en contar con un sistema de contrapesos (Mass Damper) para mitigar el efecto de las oscilaciones a causa del viento.