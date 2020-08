A 25 años de su partida: Ayrton Senna, la leyenda y marca que no muere

Una Ducati exclusiva para Brasil, con el sello del 'Beco'

En 1994, días antes de fallecer, Ayrton Senna visitó en Bolonia a su amigo Claudio Castiglioni, dueño de Ducati. El tricampeón escogió los colores de una edición especial de 300 unidades que llevaría su nombre, aunque -claro- ni Castiglioni ni nadie imaginaban que la 916 Senna llegaría cuando el brasileño ya era leyenda.

El empresario -que había rescatado a Ducati en 1985- replicó el homenaje con ediciones en 1998 y 2001. Todas las ganancias fueron al Instituto Ayrton Senna, la ONG que el brasileño soñó para ayudar a los niños de su país. “A él lo apasionaba Brasil y es natural que, después de cosechar tantos éxitos, pensara en ofrecer a otros las oportunidades que tuvo”, dice Viviane Senna, la hermana del ‘Beco’.

En 2014, a 20 años de la partida del ídolo, Ducati creó la 1199 Panigale S Senna. Solo 161 unidades exclusivas para Brasil, una por cada Gran Premio que Senna disputó en F1. Como las anteriores, la Panigale S Senna no duró más de 24 horas.

Ayrton Senna en caricatura para las nuevas generaciones

Senninha.

Como la Ducati, este monito llamado Senninha nació en 1994. Fue lanzado en abril, semanas antes del accidente. Creado por los dibujantes Ridaut Dias y Rogério Martins, la caricatura lleva los colores de la época dorada del brasileño en McLaren y propaga sus valores. Tiene amigos, como su propio casco verdeamarillo, o el reportero Tala Larga, que sigue a Senninha y que se inspira en Galvão Bueno, quien cubrió la carrera de Senna en Europa.

Senninha ha aparecido en más de 370 productos, desde helicópteros y videojuegos, hasta envases de ketchup.

Un lugar especial en las instalaciones y corazones de Woking

McLaren es la marca que más se liga a la figura de Ayrton Senna. Con los británicos, el 'Beco' conquistó sus tres títulos en Fórmula 1, y no por nada Senninha ocupa los colores de la escudería de Woking, pese a irrumpir en pantalla cuando Senna corría para Williams.

Acelerador de un McLaren Senna.

En el Salón de Ginebra 2017, la firma inglesa develó el McLaren Senna, que se constituía en el primer auto homenaje al piloto y que -cómo no- contaba con la aprobación del Instituto Ayrton Senna. Mientras la ONG se comprometía a reservar el nombre para la marca, McLaren cedería cada uno de los beneficios económicos obtenidos de la exclusiva denominación 'Senna'.

Y no es poco dinero, pues McLaren anunció 500 unidades, a un precio de £ 750 mil (unos $ 650 millones).

Monoplaza McLaren MP4/4 y el McLaren Senna.

Al Senna de calle -de motor twin turbo de 4.0 litros, que entrega 789 caballos y que va a los 100 km/h en 2,8 segundos- se le unió recientemente el Senna GTR, una especie de hermano más salvaje, pensado solo para los circuitos. Estira el poder hasta los 814 Hp y es más exclusivo: 75 unidades a razón de £ 1 millón (algo así como $ 883 millones).

McLaren P1 GTR ‘Beco’.

Otro homenaje de los ingleses vino por encargo de un fanático. El P1 Senna Edition fue una petición a McLaren Special Operations. A 30 años del primer título de Senna, este cliente quería su P1 con los colores del monoplaza MP4/4 de 1988.

"Legendario fenómeno de la Fórmula 1"

Otra alianza imperecedera es la del brasileño con TAG Heuer. “Será para siempre un piloto modélico, decidido a superar sus propios límites, con la línea de meta entre ceja y ceja y capaz de convertir la presión extrema en combustible”. Así reseña a Senna la compañía suiza en su sitio web. Hasta el día de hoy, gran parte de los anuncios tienen al brasileño como protagonista.

No se trata de coincidencias ni mucho menos. La relación entre TAG Heuer y Senna viene desde 1991, año del tercer título. La campaña que ambos estrenaron se llamó Don't Crack Under Pressure (No cedas bajo presión). La firma suiza resalta que esta característica sigue siendo la encarnación perfecta del estado mental y la inspiración de su colección de exclusivos relojes Ayrton Senna.

Brasil y Ayrton Senna, juntos por el tetra

Dos meses antes de la Copa del Mundo de 1994, la Selección de Brasil -que no celebraba desde México 70- jugó un amistoso en París. Ese día, Senna llegó al restaurante donde cenaba el equipo. "Nos habló en grupo y luego a cada uno. Nos cautivó, nos hizo creer", recuerda el arquero Taffarel. La idea hacía sentido: Senna y Brasil iban por el tetra. Senna murió 11 días después, mientras que el 'Scratch' alcanzó su cuarto título. El lienzo "Senna, el tetra es nuestro" se inmortalizó en los festejos.

El año pasado, Corinthians -equipo del que Senna era hincha- lanzó una camiseta homenaje. Llevaba 41 líneas horizontales (número de carreras que Senna ganó), por dentro del cuello se leía ‘Senna Sempre’ y en el pantalón, la palabra ‘Eterno’. El Timao se sumó a los incontables productos de merchandising de la leyenda inmortalizada hace 25 años. MT