Baja la gasolina y sube el diésel ¿Dónde es más barato el litro de combustible en Chile?

Es cierto, los precios de las bencinas bajaron hoy. Según anunció la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), el litro de gasolina de 93 octanos es a partir de esta jornada $16,8 más barato que ayer, en tanto, que el de 97 octanos registra una caída en su valor de $11.

Así, y según datos a la fecha de Enap y de la Comisión Nacional de Energía (CNE), la bencina de 93 octanos, la más consumida en Chile que hasta ayer promediaba los $1.315 por litro, hoy se sitúa en los $1.299 por litro.

Más allá de esta baja puntual, sin embargo, vivimos en tiempos de constantes alzas del precio de los combustibles. De hecho, los dueños de vehículos con motor diésel se despertaron con que el litro de petróleo es $21,5 más caro. Hoy cuesta en promedio $1.029.

Santiago, 26 mayo 2022. Autoridades anunciaron la baja en el precio de la parafina pero no de las bencinas. Los combustibles siguen al alza en Chile. Marcelo Hernandez/Aton Chile

Como todas las semanas, Enap recordó que la estatal “no regula ni fija los precios de los combustibles. Su rol es únicamente de comercializador mayorista de los distintos derivados de hidrocarburos hacia las empresas distribuidoras, las que directamente atienden a los consumidores y fijan sus precios de venta”, declaró la empresa.

Los precios se determinan a través de la regla de Precio Paridad de Importación, el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP), y del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustible (Mepco). Este último mantiene los precios sin variaciones durante tres semanas, por lo que la siguiente variación será el 24 de julio.

La bencineras más baratas

Pesos más, pesos menos, hace años que el precio de los combustibles superó la barrera de los $1.000 por litro en Chile, por lo que el gasto mensual para los automovilistas no es menor. De ahí, que siempre los consumidores buscarán recargar sus vehículos al precio más conveniente para su bolsillo.

Para ello, la CNE creó una herramienta llamada “Bencina en Línea”, que permite a los usuarios consultar los precios de todos los combustibles en todo el territorio nacional.

Para acceder a la plataforma, solo debes ingresar a la web bencinaenlinea.cl o bien, descargar la aplicación móvil que esta gratuita para Android y iOS.

Posteriormente, se debe ingresar una dirección y/o alguna comuna en particular para revisar los precios de las bencineras cercanas.

Ahora bien, si desea ver el precio en toda la región y ver las bencineras más baratas, debe hacer clic en “Reportes” y especificar si busca datos a nivel nacional, regional o comunal. Tras ello, debes elegir el tipo de combustible y hacer clic en “ver detalle” para revisar la lista.

También se puede elegir el listado de servicentros ordenados por precio de menor a mayor o viceversa. O buscar alguno que tenga farmacia o baños con duchas.

Tips de ahorro

1.- Controla el equipaje

Distribuir correctamente el equipaje en el vehículo facilita que el mismo consuma mucho menos. Esto no solo supone un ahorro inmediato, sino que, además, mejora la vida útil de tu auto. La mala distribución de la carga perjudica el comportamiento de nuestro auto, esto se traduce en que pierde agilidad y aumenta los balanceos de la carrocería por el peso.

2.- Marchas largas, pero sin abusar

Por norma general, conducir con marchas largas es una buena táctica para ahorrar un poco de combustible. Ahora bien, como todo en esta vida, no se puede abusar. Circular en quinta o sexta por ciudad no tiene ningún sentido. A la larga, un mayor uso del embrague supone un aumento innecesario del consumo al exigirle a tu vehículo unos esfuerzos que no tendría por qué asumir.

Lo ideal es saber ajustar la velocidad, utilizar el Control de Crucero Adaptativo, olvidarse de los acelerones innecesarios y aprovechar la inercia siempre que se pueda.

3.- Planifica tu ruta

Para ahorrar combustible, es importante tener un recorrido claro antes de comenzar a viajar. Así podrás evitar dar vueltas innecesarias y ahorrar en combustible. Para eso hay variadas aplicaciones en tu celular que te pueden ayudar a llegar de manera directa a tu destinos.

4.- Comprueba la presión de tus neumáticos

A muchos se les olvida revisar la presión de sus neumáticos de manera regular y eso puede ser un factor importante a la hora de ahorrar combustible. Los neumáticos deben ir inflados a la presión que indica el fabricante.

Esto se hace teniendo en cuenta el peso del auto y las condiciones climáticas. Según distintas pruebas, manejar usando neumáticos con una presión de

Si estás pensando en hacer un viaje largo, anota este consejo para la ruta. Así irás mucho más seguro, evitarás el llamado “efecto elefante”, provocado por el desplazamiento de objetos sueltos, y tu bolsillo te lo agradecerá al llegar a casa.