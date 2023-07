Cadenas para nieve: las opciones y cómo ocuparlas

Dicen que será una buena temporada para los centros de esquí y con ellos cientos de personas aprovecharán para poder disfrutar de los deportes invernales de montaña. Pero antes de poder acceder a ellos debe tener en consideración que, generalmente, los caminos que conducen a los diversos centros nacionales son complejos y están cubiertos de hielo o nieve y en ese caso, el uso de cadenas para los neumáticos es obligatorio. Sobre todo después del frente de mal tiempo que se vivió en los últimos días en varias regiones del país.

“Las cadenas para la nieve son de mucha importancia (obligatoria en algunos casos) para la seguridad y optimo funcionamiento del vehículo, nos ayudaran a tener un mejor agarre, control y estabilidad del automóvil. Es esencial conocer los atributos y formas de uso de estas para el correcto cuidado de nuestros neumáticos así como también la tranquilidad al momento de conducir por caminos con nieve o hielo”, señala Jorge Gaona, docente de la Escuela de Ingeniería y Recursos Naturales de DUOC UC Maipú, quien agrega que “hay que tener en cuenta que cualquier tipo de cadena a utilizar en nuestro automóvil se debe hacer bajo las condiciones climáticas para los cuales fueron fabricadas, es decir: Nieve o Hielo. Cualquier otra superficie como el asfalto perjudicara notablemente el estado de los neumáticos y riesgos de pérdida de control, por lo tanto siempre instalarlas cuando estén sobre estas superficies”.

Pero antes de meternos de lleno hay que saber en qué neumáticos hay que montarlas. Por ejemplo, en un vehículo de tracción delantera las ruedas motrices son las situadas en el eje delantero; en los vehículos de propulsión trasera van en el eje trasero; en el caso de los vehículos de tracción integral o 4x4 lo ideal es hacerlo en las cuatro ruedas, pero si solo cuenta con un par, le recomendamos que las instale en el eje delantero.

El momento ideal para poner este accesorio en los neumáticos es justo cuando aparece la nieve, ni antes ni después. Si las monta cuando el pavimento aún no tiene nieve ni hielo, podría dañar los neumáticos y las llantas.

Lo otro que debe tener en cuenta es que las cadenas tienen medidas específicas para cada tipo de neumático, y si bien estas se adaptan, para adquirirlas debe considerar que estas tienen diferentes tallas, en función de las medidas del neumático y para eso hay que fijarse en tres elementos: diámetros, anchura y perfil del neumático.

Ahora un problema muy común cuando nunca se ha puesto este accesorio o se tiene poca experiencia, es que con el frío y la nieve, cueste un poco más hacerlo. La recomendación es que tratar de ensayar en seco para no verse implicados en una situación compleja.

Como ya te contamos antes, lo primero que hay que saber en qué tren motriz ponerlas. Luego hay que tener presente, principalmente, cinco puntos.

El primero es comprobar que la cadena no está enredada en ningún punto cerrando el enganche para después extender la cadena abierta en el suelo y pasarla por detrás del neumático; luego, el tercer punto, es rodear el neumático con la cadena y cerrar el enganche del interior para posteriormente extender la cadena y envolver la rueda hacia el exterior, mientras la vamos colocando de forma homogénea; finalmente, hay que cerrar la cadena y ajustarla con el tensor que nos quedará en el exterior de la llanta, abrochando la cadena de un extremo a otro de la circunferencia.

Con las cadenas puestas, se recomienda adaptar la conducción a las condiciones del camino y se recomienda ir a una velocidad inferior a 50 km/h y en la marcha más larga. Obviamente, es fundamental no hacer maniobras bruscas.

Por eso, acá te contamos qué tipo de cadenas existen, sus ventajas y el modo de uso de las que hoy se encuentran en el mercado, pues no todas se adaptan igual de bien a nuestras necesidades. Principalmente hay tres: metálicas, de tela y de red. Sin embargo, dependiendo del tipo de diseño y cierre se pueden encontrar otras menos comunes, como las semiautomáticas, las TPU (poliuretano termoplástico) y las conocidas como “cadenas líquidas” o en espray.

Tipos de cadenas

Si bien las más clásicas son las metálicas, en la actualidad hay más opciones.

Las cadenas metálicas, poseen eslabones que se unen entre sí para instalarse sobre la banda de rodadura y un tensor (manual o automático) en el perfil o altura de sección del neumático. Son duraderas y económicas, se encuentran en los lugares donde generalmente se arriendan o en centros especializados, pero son las más ruidosas y no son tan cómodas a la hora de montarlas y no son compatibles con el uso correcto del control de estabilidad o ESP.

Los precios de estas cadenas dependerán siempre de las dimensiones del neumático y la calidad de ellas. Los precios, por ejemplo, en Vitepal, tienda especializada en accesorios de automóviles van desde los $ 95.990 (IVA incluído), aunque en sitios de marketplace se pueden encontrar desde $ 53.990. Obviamente que la diferecia de precios dependerá siempre de la marca y calidad de los accesorios.

Las cadenas de tela o textiles son populares por su poco peso y su fácil montaje. Son más amigables con los neumáticos, pero también son menos durables que las de eslabón metálico. Son ideales para quienes van de vez en cuando a la nieve. Al circular son las más suaves, los sistemas ABS y ESP funcionan muy bien con ellas.

Hay una amplia gama de precios para estas cadenas, desde $ 79.000 (con IVA) en Vitelpal o en Homecenter se pueden encontrar desde $ 154.990. Nuevamente, acá dependerá del tamaño y la calidad que se elija.

En tercer lugar se encuentran las cadenas de red o compuestas, una opción intermedia entre las metálicas y las de tela. Combinan unos cables metálicos entrelazados y recubiertos de un material textil que favorece el agarre en condiciones delicadas. Su montaje es sencillo y rápido, pero se necesita más fuerza para su montaje y son recomendadas para quien las vaya a utilizar con frecuencia. Al igual que las de tela, son compatibles con el uso del control de estabilidad.

El cuarto tipo de cadenas son las de tipo araña o semiautomáticas están formadas por dos partes: una fija que se lleva siempre instalada en la llanta y otra desmontable, que es la que pondremos cuando sea obligatorio poner cadenas (ocupan bastante espacio). Su montaje es rápido, son muy eficaces cuando hay gran cantidad de nieve o hielo y su durabilidad es muy alta. Recomendado para un uso muy frecuente y para vehículos de alta gama y con neumáticos de perfil bajo.

Finalmente están las cadenas líquidas, como se le conoce, pero que realmente se trata de un spray que se aplica sobre la banda de rodadura del neumático para aumentar su adherencia en un momento puntual. En todo caso, no son tan recomendadas para su uso en caminos de montaña y lo más probable es que las autoridades del camino no lo dejen subir si el camino está con mucha nieve, pues si bien ofrece un mejor agarre no será suficiente para mejorar la tracción en caminos complejos.

Estas tres últimas son más complejas de encontrar en el mercado nacional y se pueden encargar a sitios extranjeros.