Cambia, todo cambia: Volkswagen retira las salchichas de los menús de sus colaboradores

La comida es parte fundamental de la cultura y, en general, del día a día del ser humano. ¿Quién podría negarlo? Por eso es que llama la atención la última modificación introducida por Volkswagen, que ha decidido retirar de los menús de sus trabajadores en Wolfsburgo, la opción de currywurst, la tradicional salchicha de cerdo alemana picada, con curry y servida con papas fritas. La marca pretende incrementar las opciones vegetarianas y veganas.

Según la circular interna del fabricante germano, la mayoría de los empleados quería alternativas vegetarianas o veganas. Además, se agrega que comer menos carne a la semana también ayuda a proteger el medio ambiente. Anteriormente, en las oficinas de Volkswagen en la ciudad de Hannover ya se había introducido con éxito un menú libre de carne.

De todos modos, habrá que decir que los empleados que prefieren comer carne no tienen por qué desesperarse, ya que podrán seguir comprando currywurst en los populares puestos callejeros que pululan en todas las calles de Alemania. En las últimas horas, incluso el ex canciller Gerhard Schröder había utilizado sus redes para repudiar esta medida: “una dieta vegetariana es buena idea, y a veces lo aplico, pero... ¿un menú sin currywurst? No. Esto no hubiera pasado si yo estaba en el consejo supervisor de Volkswagen”, señaló en declaraciones que recoge el canal alemán DW.

Desde 1973 que Volkswagen producía sus propias salchichas en las dependencias de Wolfsburgo, precisamente la casa matriz del gigante automotor.